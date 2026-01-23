Adif no cuenta con personal ni medios propios para supervisar y detectar fallos en las vías del tren

Adif reconoció en octubre que "no cuenta" con personal propio ni medios para supervisar los posibles defectos que existan en las vías del tren. Así lo reconoce el organismo dependiente del Ministerio de Transportes, encargado de la construcción y el mantenimiento de las líneas ferroviarias, en un concurso convocado el 2 de octubre de 2025, del que se ha hecho eco el diario ABC.

De este modo, al no disponer de personal propio, la entidad pública se ve obligada a contratar a empresas privadas para realizar la auscultación ultrasónica de los aparatos de vía del tren. Según Adif, la utilización de estos equipos técnicos resulta crucial porque es "la única manera de detectar posibles defectos internos".

Mientras la investigación sigue su curso, Adif ya ha salido a defender que en las cuatro revisiones realizadas sobre la vía desde el pasado mes de octubre "no se detectaron fallos que evidencien una relación con el accidente".

La mayoría de estas revisiones son realizadas por técnicos externos, ya que esta tarea "requiere una formación y un material específico con el que no cuenta el personal de Adif", según admite la propia entidad. Y justifica la contratación de las auscultaciones por "la insuficiencia de medios" propios para realizar estos trabajos de mantenimiento.

Según el documento publicado en la plataforma de contratación del sector público, consultado por ABC, el principal objetivo de estos trabajos preventivos es descubrir posibles deficiencias internas o una fatiga en los materiales empleados en la línea de alta velocidad que recorre ocho autonomías: Andalucía, Madrid, Cataluña, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Murcia.