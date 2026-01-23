Azcón presenta el programa de vivienda del PP con el compromiso de construir 1.000 viviendas asequibles por año

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha presentado esta mañana las propuestas de vivienda. Ha sido en una rueda de prensa en Valdespartera donde en estos momentos avanzan las obras para la construcción de 448 viviendas que, en un 80 por ciento serán para jóvenes de entre 18 y 39 años.

Las propuestas

Seguir impulsando la construcción de vivienda asequible a un ritmo de 1.000 nuevas viviendas al año .

Se aplicarán tipos reducidos y bonificaciones de hasta el 50 % en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para los menores de 36 años que pagarán la mitad de impuestos por la compra de su vivienda.

El modelo de éxito del PP frente al fracaso y la inacción del PSOE

Azcón ha contrapuesto esta mañana el modelo del PP frente al fracaso constatado de la política de vivienda del PSOE. En ocho años de socialismo en Moncloa la vivienda ha pasado de ser la séptima preocupación de los españoles a la primera.

Recuerda que en ocho años de gobiernos del PSOE en Aragón impulsaron 86 viviendas públicas. Hoy en poco más de dos años de Gobierno del PP se han impulsado más de 3.000 viviendas públicas a través de los distintos programas que integran el Plan Aragón Más Vivienda.

a través de los distintos programas que integran el Plan Aragón Más Vivienda. El Plan Aragón Más Vivienda construye nuevos hogares en las ciudades y en las cabeceras de comarca; en los municipios pequeños; y en localidades en las que por su tirón turístico no hay disponibilidad. Es un programa global que llega al conjunto de Aragón.

El Gobierno del PP ha duplicado la inversión en vivienda que hacía la izquierda pasando de 19 millones en 2023 a 40 millones anuales.

Estas son algunas de las medidas que queremos impulsar en materia de vivienda para que Aragón siga avanzando.#AragónImparable pic.twitter.com/AEWVQNqVL7 — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) January 23, 2026

Accidentes ferroviarios

Azcón ha exigido al Ministerio que la investigación de lo ocurrido sea más transparente y más rápida. Es imprescindible conocer las causas para que no pueda volver a repetirse.

Exige al Ministerio de Fomento y al Gobierno de España que abandone la improvisación. Es bochornoso ver a un ministro hablar de incrementar la velocidad a 350 km por hora o hablar de viajar de pie en los trenes con lo que ha ocurrido.

La improvisación de ir subiendo y bajando la velocidad en el tramo Madrid-Zaragoza es inaceptable

Aragón va a exigir un Plan de Revisión y Mantenimiento en la vía Madrid-Zaragoza de forma inmediata.

Manifestación de agricultores