El Gobierno apunta al servicio de Emergencias de la Junta para trasladar la responsabilidad a Juanma Moreno

Mientras cada vez más informaciones apuntan al estado de la vía como causante del trágico accidente de Adamuz, con el resultado de 45 víctimas mortales, incluido el primer informe oficial de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) —que señala a una rotura de la vía previa al paso del Iryo como causa del descarrilamiento—, lo que situaría la responsabilidad en el Gobierno, este se afana en diluir responsabilidades.

Anoche el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Bruselas habló de "competencias compartidas" en el accidente de Adamuz, una burda mentira que trata de diluir las responsabilidades en el siniestro y evitar dar explicaciones sobre el estado de las vías. El siniestro se produjo en una línea de Alta Velocidad, que forma parte de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG). Tanto la titularidad de estas vías, como su mantenimiento y señalización, además de reparación, y la seguridad dependen exclusivamente de Adif, es decir, directamente del Ministerio de Transportes, como explicamos en Libertad Digital.

Pero parece que el Gobierno y sus terminales mediáticas están tratando de encontrar un punto para trasladar algún tipo de responsabilidad al PP, y más concretamente a Juanma Moreno. Y es en un tema que nadie sabe explicar aún: por qué se tardó tanto tiempo en llegar hasta el tren Alvia o, más bien, en saber que había dos trenes, y no uno, accidentados, según los numerosos testimonios que se están publicando en los medios de comunicación.

Es en la Cadena SER donde hoy se publica en exclusiva el audio que demostraría que Renfe comunicó a Emergencias (que dependen de la Junta de Andalucía) la existencia de heridos en el tren Alvia a las 20:00 horas. Concretamente es el audio de la conversación de la trabajadora de Renfe y el Centro de Coordinación de Emergencias.