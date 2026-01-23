El Gobierno filtra las conversaciones con Emergencias para generar confusión y diluir responsabilidades

Mientras cada vez más informaciones apuntan al estado de la vía como causante del trágico accidente de Adamuz, con el resultado de 45 víctimas mortales, incluido el primer informe oficial de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) —que señala a una rotura de la vía previa al paso del Iryo como causa del descarrilamiento—, lo que situaría la responsabilidad en el Gobierno, este se afana en diluir responsabilidades.

Anoche el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Bruselas habló de "competencias compartidas" en el accidente de Adamuz, una burda mentira que trata de diluir las responsabilidades en el siniestro y evitar dar explicaciones sobre el estado de las vías. El siniestro se produjo en una línea de Alta Velocidad, que forma parte de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG). Tanto la titularidad de estas vías, como su mantenimiento y señalización, además de reparación, y la seguridad dependen exclusivamente de Adif, es decir, directamente del Ministerio de Transportes, como explicamos en Libertad Digital.

Pero parece que el Gobierno y sus terminales mediáticas están tratando de encontrar un punto para trasladar algún tipo de responsabilidad a otras administraciones. Y es en un tema que nadie sabe explicar aún: por qué se tardó tanto tiempo en llegar hasta el tren Alvia o, más bien, en saber que había dos trenes, y no uno, accidentados, según los numerosos testimonios que se están publicando en los medios de comunicación.

La Cadena SER publica un audio filtrado para probar que Renfe comunicó al 112 la existencia de heridos en el tren Alvia a las 20:00 horas. Concretamente es el audio de la conversación de una trabajadora de Renfe y el Centro de Coordinación de Emergencias.

Desde Emergencias, le preguntan el lugar exacto en el que había "descarrilado un tren Iryo" con "heridos y atrapados". La trabajadora contesta "pues mira, lo único que tenemos ahora mismo es que ha descarrilado en los cambios de entrada de la vía 1 de la estación de Adamuz" y precisa que pertenece a Córdoba. En ese instante menciona al Alvia, de esta forma: "Por lo visto hay un tren que circulaba por la vía contigua, que es el 2384, que también ha resultado afectado con heridos al ir a frenar, se supone, o lo que nos han dicho".

Cronología sobre un "frenazo"

En paralelo, y mientras se multiplican los testimonios de la tardanza de personal de emergencias, también de guardias civiles y policías, el Ministerio de Transportes ha emitido una nota de prensa con la "cronología y la secuencia de comunicaciones entre los diferentes departamentos encargados de la emergencia que "evidencian que el aviso se produjo de forma inmediata" para responder a "una supuesta falta de asistencia a los viajeros del tren Alvia 2384", en un intento de trasladar que, si eso fue así, no fue culpa de Transportes. Lo cierto es que la nota también evidencia que desde Atocha no se valoró adecuadamente lo ocurrido y repetidamente se habló de un "frenazo".

Esta es la secuencia publicada por el Ministerio que busca su exculpación en este asunto: