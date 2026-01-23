'El País' también augura una catástrofe para Pilar Alegría

Las perspectivas para Pilar Alegría continúan siendo desastrosas en todos los sondeos que se publican sobre las elecciones en Aragón del próximo 8 de febrero, que siguen apuntando a una victoria del PP que podría gobernar con el apoyo de Vox o incluso los regionalistas de Aragón Existe.

Después de que el CIS apuntara también a una victoria popular y una caída del PSOE, aunque con una amplísima horquilla de entre 17 y 23 escaños (los que tiene ahora), El País publica otra encuesta de 40dB que sitúa a los populares en un 37,4 por ciento de los votos, dos puntos más que en los anteriores comicios y 29 escaños, uno más que los actuales.

Un resultado que lo situaría lejos de la mayoría absoluta (motivo que lleva a El País a comparar estos augurios con el resultado que arrojaron las elecciones anticipadas en Extremadura) frente a un Vox que crece mucho. Los de Abascal obtendrían casi un 18 por ciento de los votos frente al 11 por ciento que cosecharon en los anteriores comicios y 13 escaños, según las estimaciones de la encuesta. Ahora tienen siete.

Para Pilar Alegría, los pronósticos son tan malos como los de otros sondeos. El PSOE se dejaría cinco puntos, con un 25 por ciento de los votos, y lograría entre 18 y 19 escaños cuando ahora tiene 23.

En cuanto al resto de partidos que obtendrían representación, El País da tres diputados a la Chunta y entre 2 y tres escaños a Aragón Existe, diputados que podrían ser decisivos en el caso de que la victoria de los populares sea más abultada (la mayoría absoluta está en 34).