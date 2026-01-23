El primer informe oficial del accidente dice que la vía se rompió antes del paso del Iryo

Los primeros datos de las pesquisas oficiales sobre el accidente de Córdoba señalan a una rotura de la vía previa al paso del Iryo como causa del descarrilamiento. En un informe preliminar con los datos obtenidos "en las primeras horas tras el suceso", la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta que esta es la principal hipótesis, aunque deberá ser corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores.

Según el documento, y "con la información disponible hasta ahora", la CIAF considera que las muescas encontradas en las ruedas del Iryo descarrilado y la deformación observada en el carril son compatibles con el hecho de que la fractura de la vía se produjera "con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento". Tras publicarse las primeras imágenes de la rotura de la vía, se había especulado tanto con esta posibilidad como la de que la vía se hubiera roto como consecuencia del accidente.

Muescas halladas por los investigadores | CIAF

Los investigadores detallan que durante la inspección del tren, han encontrado "muescas en la banda de rodadura de las ruedas del lado derecho de los coches 2, 3, 4 y 5", presentes "en todas las ruedas correspondientes a los ejes impares de estos coches". Según el informe, las muescas tienen un patrón uniforme en los coches 2, 3 y 4 y son compatibles con un impacto en la cabeza del carril. "La comparación visual entre las muescas de las ruedas y la sección de carril roto de la zona cero del descarrilamiento arrojan resultados presumiblemente coincidentes", señala.

El informe añade que en el vagón cinco, el patrón es "diferente" y compatible "con un impacto contra la cabeza de carril en una posición de no continuidad con la zona previa a la fractura". De este dato, y del hecho de que el vagón seis fuera el primero en descarrilar, concluyen que "el carril se estaba volcando hacia el exterior" al paso del coche 5 "de manera que el coche 6 descarriló debido a una falta completa de continuidad en la rodadura".

CIAF

La vía, "tras el punto de rotura" terminó volcada "hacia el exterior y con marcas de haber sido pisado por una rueda lateralmente, una vez tumbado".

Muescas en otros tres trenes

Adicionalmente a las muescas encontradas en el tren de Iryo descarrilado, la CIAF ha detectado "otras muescas con un patrón geométrico compatible en las bandas de rodadura de algunas ruedas derechas" de tres convoyes diferentes que habían circulado por la zona con anterioridad al accidente.

El informe detalla que se trata del tren 130 Renfe Viajeros, que pasó por Adamuz "alrededor de las 19:09 h", el tren 109-003 Iryo, que pasó por el tramo "alrededor de las 19:01 h" y el tren 109-011 Iryo, a su paso por Adamuz "alrededor de las 17:21 h".

Las causas de la rotura

"Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento", señala el informe, que apunta como próximos pasos el "envío de las muestras" de vía a un "laboratorio metalográfico para determinar las posibles causas de la rotura". Precisa que en cuanto a estas, "no se descarta ninguna hipótesis".

Además, se descargarán y analizarán "en los próximos días" los registradores de los trenes implicados en el suceso. Cuando se conozcan "las causas de la rotura", añade, "se podrán establecer nuevas vías de investigación".

La CIAF precisa que no se trata de "conclusiones definitivas" y pueden aparecer durante la investigación "nuevos hallazgos que modifiquen las hipótesis". Señala que "las únicas conclusiones válidas serán las incluidas en el informe final y que "en ningún caso buscará determinar culpas o responsabilidades por los sucesos que investiga".