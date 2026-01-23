La Fiscalía de la Audiencia Nacional archiva la investigación a Julio Iglesias por "falta de competencia"

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la investigación por presuntos delitos de agresión sexual, trata de seres humanos y delito contra los trabajadores que presentaron dos exempleadas de Julio Iglesias contra el artista. Estas dos mujeres denunciaron al cantante auspiciadas por la organización Women's Link Worldwide.

El Ministerio Público ha adoptado esta decisión tras tomar declaración de forma telemática a las dos mujeres denunciantes este miércoles y este jueves como testigos protegidos. La Fiscalía asume los argumentos esgrimidos por la defensa de Julio Iglesias que lidera José Antonio Choclán, para dar carpetazo a la investigación preprocesal.

En el decreto de archivo de 8 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Fiscalía señala que "la jurisdicción universal fue restringida por la LO 1/2014. La jurisprudencia del Tribunal Supremo insiste en que la jurisdicción universal se encuentra limitada por el principio de subsidiariedad y por la exigencia de conexiones relevantes con España, evitando interferencias con otras jurisdicciones".

"A la luz del art. 23 LOPJ y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo: No concurre territorialidad. No concurren los requisitos del principio de personalidad activa. No se da ninguna de las conexiones materiales exigidas por el art. 23.4 LOPJ. Procede la aplicación del art. 23.5 LOPJ, que obliga al juez español a abstenerse cuando otro Estado es el competente", añade.

La Fiscalía destaca que "aunque el art. 23.4 incluye entre los delitos perseguibles extraterritorialmente: Trata de seres humanos y delitos del Convenio de Estambul, el precepto exige adicionalmente: Que el procedimiento se dirija contra un español, que no concurra ninguno de los supuestos del art. 23.5 LOPJ, y que existan elementos de conexión material con España (víctimas españolas o residentes en España; investigado en territorio español; negativa de extradición; residencia habitual en España del acusado)".

"En las presentes", apunta la Fiscalía, "las víctimas son extranjeras, no residen en España, los denunciados no se encuentran en España, las nacionalidades de los 3 denunciados son distintas; un español, una colombiana y una brasileña, los hechos se atribuyen a países plenamente competentes, y o consta denegación de extradición. Por tanto, tampoco los apartados l) y m) del art. 23.4 LOPJ habilitan jurisdicción española. El art. 23.5 LOPJ dispone que los delitos del apartado 4 no serán perseguibles en España cuando: Se hayan iniciado actuaciones en el país del lugar de comisión, o el investigado no se encuentre en España y exista jurisdicción natural del país de los hechos".

Por ello, concluye que "se procede al archivo de las presentes Diligencias de Investigación nº 2/2026 por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados. Notifíquese el presente Decreto al denunciante a los efectos oportunos, haciéndole saber que no produce efectos de cosa juzgada, por lo que podrá reproducir su denuncia ante los órganos judiciales".

La exclusiva de LD

La Fiscalía de la Audiencia Nacional archiva la investigación después de que LD desvelase en exclusiva las fotografías que demuestran que una de las dos denunciantes de Julio Iglesias tiene abierta una cuenta pública en el portal erótico OnlyFans. Dicha cuenta comenzó su actividad en el 2021, año en el que supuestamente se habrían cometido los presuntos delitos de agresión sexual por parte del artista que investiga la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

La cuenta de OnlyFans de la exempleada de Julio Iglesias que desvela LD fue abierta en agosto de 2020 y en mayo de 2021 publicó su primer post. Paradójicamente, los hechos por los que la Fiscalía investiga a Julio Iglesias supuestamente tuvieron lugar entre enero y octubre del mismo año en las residencias que el artista posee en República Dominicana y Bahamas.

En dichas fotografías, la exempleada de Julio Iglesias realiza posados eróticos sugerentes en lencería o con bikini, acompañados de frases de contenido sexual no reproducibles. Las imágenes también incluyen preguntas más ‘inocentes’ como "¿Puedo enviarte fotos como esta?".

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com