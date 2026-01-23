La Audiencia Nacional plantea juzgar al socio de Aldama por otro fraude de hidrocarburos

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha propuesto juzgar a 22 personas, entre ellas el empresario Claudio Rivas, por haber defraudado supuestamente, entre 2016 y 2018, una cantidad superior a los 70 millones de euros en el pago del IVA de los hidrocarburos. Esta causa se trata de otra diferente a la trama de Hidrocarburos que investiga el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y en la que también se encuentra como investigado el empresario socio de Víctor de Aldama.

En un auto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, Piña acuerda "continuar la tramitación de las presentes diligencias previas como procedimiento abreviado, según lo dispuesto en el Capítulo IV, Título II, del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal" respecto a los 22 investigados.

En el caso del empresario Claudio Rivas el juez de la Audiencia Nacional apunta que este sería "autor de la defraudación tributaria a través de SKT OIL en concurso con falsedad de documento mercantil relativa a los ejercicios de 2017 y 2018, además de por el delito de integración en organización criminal".

En el auto de pase a procedimiento abreviado Antonio Piña considera que los hechos son constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública de los años 2016, 2017 y 2018, falsedad de documento mercantil, blanqueo de capitales y constitución, dirección e integración en organización criminal.

Claudio Rivas en el caso Hidrocarburos

Por otro lado, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, acordó a finales de diciembre la citación en calidad de investigados de los empresarios Víctor de Aldama, Carmen Pano, su hija, Leonor González Pano, y también de Claudio Rivas en el marco de la trama Hidrocarburos.

Pedraz acordó la comparecencia como testigos de Juan Ignacio Díaz Bidart (jefe de gabinete en el Ministerio de Industria que dirigía Reyes Maroto), Marc Pons ( jefe de gabinete de la exministra de Transición Ecológica Teresa Ribera), Manuel García Hernández, el empresario Manuel Salles Carceller y Álvaro Gallego García.

De esta manera el juez instructor dio luz verde a todas las citaciones, que se celebrarán entre el 28 y el 30 de enero de 2026, a petición de la Fiscalía Anticorrupción tras recibir el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En el caso Claudio Rivas, está prevista su declaración para el 28 de enero a las 10:00.