La Complutense cifra en 113.000 euros el coste total del software de la Cátedra de Begoña Gómez

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha remitido un escrito al juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid en el que aportan al magistrado los informes elaborados por la entidad en relación a posibles daños y perjuicios derivados de la presunta apropiación indebida del software desarrollado en el ámbito de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. La Universidad cifra en 113.509,32 € el gasto abonado por la UCM en el desarrollo del mencionado Software y solicita al juzgado que se tenga esta cuantía como "responsabilidad civil" por el momento.

Así se desprende del documento aportado por la UCM, al que ha tenido acceso Libertad Digital, en el que los gastos se dividen en dos grandes apartados: las cantidades de los contratos y los costes de personal.

La Universidad Complutense de Madrid se personó como perjudicada por el caso Begoña Gómez el pasado mes de octubre al considerar que la actuación de la esposa del presidente del Gobierno, y exdirectora de la Cátedra, pudo haberles causado "un perjuicio económico". De esta manera se pronunciaba la UCM días después de que el juez que dirige la causa, Juan Carlos Peinado, señalase que se debía considerarse a esta universidad como "perjudicada".

Más de 113.000€

El primero de los apartados en los que se desglosa esta cifra está compuesto por las "cantidades de dinero público aplicadas al desarrollo del software objeto del presente procedimiento" en las que se mencionan los contratos con diferentes empresas. Aquí se muestran los contratos con Deloitte, Making Science, Flat 101, Lowpost y el pago a una persona para el "diseño y arte final de la identidad de marca de la Plataforma TSC (logotipo) y manual". En total, la UCM calcula que el monto de las contrataciones es de 108.765,79 €.

A esta cantidad la universidad le suma el "coste por horas y dedicación del personal técnico y de administración y servicios de la Universidad que intervino en las actuaciones necesarias para el desarrollo y adaptación del software". La entidad estima en 4.743,53€ los costes de personal, que, sumado a los 108.765,79 € de la cuantía de los contratos, hace ascender la cifra a los 113.509,32 €.

Investigada por cinco delitos

Actualmente la esposa de Pedro Sánchez se encuentra investigada por cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación. Estos presuntos delitos están enmarcados dentro de cuatro líneas de investigación. El presunto tráfico de influencias en favor del empresario Juan Carlos Barrabés, la gestión de la cátedra y los dos másteres que codirigía Gómez en la UCM, la mencionada apropiación indebida del software de la misma Cátedra y el nombramiento como asesora en Moncloa de Cristina Álvarez.