La "cronología" de los avisos difundida por Transportes: "Heridos al ir a frenar, se supone"

En un día con múltiples testimonios sobre la tardanza en la atención a las víctimas del Alvia, el tren más afectado por el accidente en Adamuz, el Ministerio de Transportes ha salido al paso de las informaciones con un comunicado con la "cronología y la secuencia de las comunicaciones" entre los departamentos "encargados de la emergencia" en un intento de descargar responsabilidades.

"El aviso", señalan, se produjo "de forma inmediata". Para demostrarlo, publican el extracto de las conversaciones entre el Centro de Control de Atocha con el centro de mando en Sevilla y el 112 que prueba que Renfe ya sabía de la existencia de un segundo tren afectado y que dio aviso (ayer, fue El País el que publicó otro audio con la conversación entre Atocha y la interventora del Alvia).

Los extractos prueban que sabían que se había producido un incidente con el Alvia pero en las conversaciones se alude repetidamente a una "frenada de emergencia" o un "frenazo" que habría provocado heridos. Esta es la "secuencia" difundida por Transportes:

19:57:34 CECON (Renfe) recibe llamada del CASH24 (Adif), por el descarrilo del Iryo también hay heridos en el 2384 (Alvia) , que está en vía contigua y que también hay heridos en ese tren, no sabe la gravedad, lo mismo ha tenido que dar un frenazo y hay heridos. La circulación está cortada, porque están las dos vías interceptadas.

19:58:23 CECON (Renfe) informa a C24H Sevilla (Renfe), que el CASH24 (Adif) le indica que también hay heridos en el 2384 (Alvia), que estaba contiguo. Le indica que van a llamar al interventor.

19:59:12 CECON (Renfe) llama CGO (Renfe) y le indica que ADIF le dice que en el 2384 (Alvia) hay heridos. EL CGO (Renfe) le dice que posiblemente será por la frenada de emergencia que le habrá provocado el LZB. Le indica que un comercial ha contactado con la interventora y justo en ese momento le indica que le tiene que dejar que ha habido un accidente.

19:59:36 CPS Sevilla (Adif) llama a DTSyA (Renfe) y le informa de los datos que tiene

20:00:26 El 112 llama al CECON (Renfe) preguntando por la localización, se le indica que es en Adamuz y que se le pone en comunicación con Seguridad de ADIF.

20:00:26 CECON (Renfe) llama a CASH24 (Adif) para indicarle que le va a poner en conferencia con el 112 Madrid.

20:01:20 CECON (Renfe) pone en conferencia al 112 Madrid con el CASH24 de ADIF. Este le indica que ha descarrilado un tren en los cambios de la vía 1 de la estación de Adamuz y que por lo visto hay un tren en la vía contigua (Alvia) que ha resultado afectado con heridos, al ir a frenar, se supon e.

20:01:34 CECON (Renfe) llama al C24H Sevilla (Renfe) indicándole que han intentado contactar con la interventora, pero no lo coge y también con el CGO (Renfe) que tampoco el CGO puede contactar. El tren posiblemente ha tenido que frenar y posiblemente haya heridos, se desconoce alcance y número de heridos. El C24H Sevilla (Renfe) indica que está informando al TAV LD Sevilla y no sabe nada es él quien le está informando. CECON le indica que llame al DPAE del tren.

20:02:45 TAV LD Sevilla llama a C24H Sevilla. Lo del 2384 (Alvia) es del frenazo y puede haber heridos por eso , están intentando contactar con la interventora.

20:03:09 CECON llama al Agente de Guardia Nacional. Le actualiza la información sobre la incidencia.