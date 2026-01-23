La indignación con el Gobierno de las víctimas de la tragedia de Adamuz: "Dejen de mentir" y "de esconder la mierda"

El reciente choque de dos trenes en Adamuz ha dejado un dolor profundo entre los pasajeros y familiares de las víctimas, que continúan expresando su indignación y reclamando medidas para evitar que tragedias como esta se repitan.

El grave accidente ferroviario sacudió este martes el municipio cordobés cuando un tren de alta velocidad de la compañía Iryo, que cubría la ruta Málaga–Madrid, descarriló e impactó contra un tren Alvia que circulaba en sentido contrario entre Madrid y Huelva. El siniestro, uno de los más graves en la historia reciente del ferrocarril español, dejó 45 muertos y centenares de heridos. Los pasajeros relataron instantes de pánico absoluto mientras los servicios de emergencia y protección civil trabajaban intensamente para rescatar a los heridos y asegurar la zona del accidente.

Las investigaciones preliminares señalan que podrían existir problemas de mantenimiento en la red ferroviaria y el primer informe oficial del accidente dice que la vía se rompió antes del paso del Iryo. Pese a ello, las autoridades han indicado que el siniestro sigue bajo estudio para determinar sus causas exactas. El choque provocó escenas de enorme dureza y una profunda conmoción en todo el país.

"Que dejen de esconder la mierda y que realmente solucionen el problema"

Desde el hospital, María José, pasajera del tren y sobreviviente junto a otros cuatro familiares, recuerda un "frenazo muy grande, todo negro, vueltas y luces blancas" en el programa En Boca de Todos.

También criticó duramente la gestión de la red ferroviaria y la actuación del Gobierno: "Tanto las empresas de los trenes como el Gobierno, que dejen de esconder la mierda y que realmente solucionen el problema. Están jugando con nuestro dinero y con nuestras vidas…". "Hay muchas familias que han muerto", lamentaba, y pese a sobrevivir señala que esta tragedia "no se olvida" y "no se debe repetir"

"Lo que tienen que hacer es dejar de gastarse en nuestro dinero en corrupción y en hacer unas políticas de mierda", insiste sobre la gestión y reclama invertir los impuestos "en unos mantenimientos y darnos unos servicios de calidad, que para eso pagamos".

"Hay gente que la caga y no asume responsabilidades. Se quedarán sentados en en su sitio calentitos y a esperar las elecciones"

Por su parte, Javier, cuñado de Agustín, tripulante de la cafetería del tren Alvia siniestrado, recordó la preocupación constante de su familiar por la seguridad ferroviaria, después de haber sobrevivido al accidente de Angrois hace 13 años, donde un cambio de turno le salvó la vida mientras su compañero falleció. "Si se hubiesen tomado medidas, esto no hubiese pasado", comentaba en su intervención en En Boca de Todos.

"Hay videos en redes sociales, igual que lo vemos nosotros, lo ve la gente de arriba", señala sobre las denuncias planteadas que han alcanzado miles de likes donde se percibe el movimiento de los vagones durante los trayectos.

"Si si sirve todo esto para que se haga justicia y se tomen medidas...", señala con desesperación. "Hay más trenes y menos mantenimiento… no se han hecho las cosas bien hechas", denunció, insistiendo en que es urgente que se haga justicia y se asuman responsabilidades. "Luego son trenes de alta velocidad y se reduce la velocidad".

"Hay que ir de pie", señala Javier sobre las palabras de Puente de hace unos meses. "Pues mi cuñado, como los otros tripulantes al final pasa en cafetería y llevar de pie bajo en el carrito y llevar de pie. Está demostrado al 100% que ir de pie no vale para nada", comenta tras su muerte, "no hay ser ingeniero para saber eso".

"Hay gente que la caga y no asume responsabilidades", señala de forma directa. "Ha pasado en La Palma, ha pasado en Valencia, ha pasado en el apagón pasó en el Covid", dice echando la vista hacia atrás por la gestión del Gobierno en otras catástrofes o accidentes. "Por desgracia, pasará ahora hasta el 2027, se quedarán sentados en en su sitio calentitos y a esperar las elecciones y no harán nada", teme sobre los políticos.

"Si tienen un poquito de vergüenza que dejen de mentir"

Entre los afectados, los abuelos de Cristina, la pequeña de 6 años única superviviente de una familia en el accidente de tren. Juan y Nena han perdido a cuatro familiares y con el discurso firme y la voz entrecortada y cargada de dolor, hicieron un llamamiento público: "Le pido desde aquí, Dios mío, le pido ayuda a todos los ciudadanos, a todos los españoles, para echar de una vez que se vayan este grupo de gobierno".

"Si tienen un poquito de vergüenza que dejen de mentir", señala sobre la tragedia en El Tiempo Justo. "De ser corruptos, de gastarse el dinero, nuestro dinero en cosas innecesarias", añade señalando al gobierno de Sánchez: "Ya no os creemos, no tenéis credibilidad ninguna".

"Para que no vuelva a ocurrir esto, para que nadie vuelva a pasar por el dolor tan grande que nosotros estamos pasando. Que lo estamos pasando muy mal", comenta entre lágrimas.

Manifestación coincidiendo con el funeral de Estado

El abuelo de la pequeña afirmó que siente que sus familiares "no han muerto, los han asesinado por falta de mantenimiento". Por ello, la familia quiere convocar una manifestación el próximo sábado día 31 en Huelva coincidiendo con el funeral de Estado acordado entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central. La con convocatoria no es oficial y el llamamiento lo están haciendo en redes.

Es mi tía pero no necesitamos dinero! Necesitamos apoyo vuestro para salir a la calle a reclamar. El día 31 cuando estén todos los políticos sean del partido que sean, nos manifestaremos para reclamar este asesinato — Maria Miedes (@MiedesM) January 22, 2026

"El día 31 cuando estén todos los políticos, sean del partido que sean, nos manifestaremos para reclamar este asesinato", insiste pidiendo apoyo "con pancartas y carteles" para "exigir responsabilidades".

Todo el que quiera apoyarnos que acudan con pancartas, carteles, lo que haga falta para exigir responsabilidades no solo por nuestra familia, sino por los más de 40 fallecidos y sus familias! Nos vemos el 31 en Huelva y gracias de corazón — Maria Miedes (@MiedesM) January 22, 2026

Gracia ha hecho la petición de celebrar un funeral cristiano, su hermano está en la UCI y se encuentra "en manos de la Virgen". Considera que hayan sobrevivido al accidente "ha sido un milagro" y que "los milagros no los hacen los políticos, lo hace el de arriba".

"No entiendo de partidos, no es el momento, ahora es el momento de que mi hermano salga de la UCI cuanto antes", reflexionaba sobre su prioridad. "Un funeral laico en Huelva no cabe", critica sobre la situación, "Huelva es tierra mariana y los heridos están en manos de la Virgen" y lanza la petición a los políticos: "Rezamos a los de arriba que son los que nos protegen, los de abajo solo ponen las manos".