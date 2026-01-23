Los obispos responden al acto laico de Sánchez con misas funeral en Huelva, Sevilla y Córdoba

El Gobierno de Pedro Sánchez y muchos medios de comunicación, se empeñan en llamar funeral de Estado al acto de homenaje a las víctimas mortales del accidente ferroviario, tal y cómo hicieron con el "homenaje a las víctimas de la DANA".

A nivel protocolario, un funeral de Estado es una ceremonia fúnebre que se celebra en circunstancias de importancia excepcional en memoria de altas autoridades del Estado, como por ejemplo cuando muere un jefe de Estado o de Gobierno o bien una figura de gran relevancia del país; si bien el rito de culto religioso elegido para celebrar un funeral de Estado lo decide la familia del fallecido en función de sus creencias. En nuestro país, los últimos funerales de de Estado fueron en marzo de 2014 con motivo del fallecimiento del expresidente Adolfo Suárez, y relacionado con la Casa Real, el funeral del padre de Juan Carlos I, Juan de Borbón, en 1993 y María de las Mercedes de Borbón y Orleans, en el año 2000.

En esta ocasión, el gobierno ha organizado un homenaje a las víctimas, laico, en Huelva, al ser el lugar de procedencia de un importante número de víctimas. Una ceremonia que será presidida por los reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia. Que sea un homenaje laico, está levantando ampollas en una provincia con una de las devociones marianas más importantes de España como es la de la Virgen del Rocío.

En redes sociales, las críticas no se han hecho esperar

Una mujer, cuyo hermano está en la UCI por el accidente de Adamuz, estalla en Cuatro contra el Gobierno por el "funeral laico" que quieren celebrar. "Huelva es tierra mariana y los heridos están en manos de la Virgen. No se puede hacer un funeral laico".

Misas y funerales por las víctimas de Adamuz

Adamuz celebrará el próximo 25 de enero, una misa funeral en memoria de las víctimas del accidente en la Caseta Municipal del pueblo, espacio que fue habilitado momentos después de la brutal colisión para atender a las víctimas menos graves y a sus familiares. Será a las 11:00 y estará presidida por el obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández.

El miércoles 28 de enero, a las 20 horas, se celebrará en la Catedral de Sevilla una Misa funeral por el eterno descanso de

las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), y por el eterno descanso de Fernando Huerta, joven sevillano fallecido en el accidente…

Sevilla, misa funeral el miércoles 28 de enero a las 20:00 horas en la Catedral de Sevilla presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses.

Misa funeral en la Catedral de Huelva por las víctimas de Adamuz. Tendrá lugar el próximo jueves, 29 de enero, a las 18.00 horas en la Santa Iglesia Catedral de la Merced.

Huelva, misa funeral el jueves 29 de enero a las 18:00 horas en la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Merced que presidirá el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra.

Madrid, misa funeral a las 19.00 horas el jueves 29 de enero en la catedral de Santa María la Real de la Almudena. Una misa que solicitómla presi de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al arzobispado de Madrid por el eterno descanso de las víctimas.