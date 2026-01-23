Pasajeros vagando por las vías, un maquinista con una linterna y desconcierto en Atocha: "Oye, ¿qué está pasando ahí?"

Mientras la investigación avanza para esclarecer las causas que provocaron el dramático accidente de Adamuz, donde perdieron la vida 45 personas, otras preguntas aún sin respuestas por parte del Gobierno se van acumulando.

Desde la central en Atocha supieron casi al instante que dos trenes – el Iryo y el Alvia – se encontraban parados a unos metros de distancia el uno del otro y hablaron casi a la vez con el maquinista del primero y con la interventora del segundo, que les comunicó que estaba ensangrentada.

19.43 horas . Es el momento en que se produce el accidente entre los dos trenes

. Es el momento en que se produce el accidente entre los dos trenes 19.45 h . Se recibe la primera llamada del maquinista del tren Iryo, en la que indica que cree que se había enganchado a la catenaria.

. Se recibe la primera llamada del maquinista del tren Iryo, en la que indica que cree que se había enganchado a la catenaria. 19.48.39 y 19.48.51 h. Se intenta contactar con el maquinista del Alvia en dos ocasiones. En ninguna de ellas se recibe respuesta.

Se intenta contactar con el maquinista del Alvia en dos ocasiones. En ninguna de ellas se recibe respuesta. 19.49.33 h. Se produce la llamada con la interventora, que informa que ha sufrido un golpe en la cabeza y que tiene sangre. En esa conversación, además, se escucha de fondo cómo a la vez el operador hablaba simultáneamente con el tren Iryo intentando resolver el supuesto enganchón.

Hasta cuatro veces se le preguntó este jueves al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, acerca los interrogantes que envuelven todavía al Alvia. ¿Cuándo supieron los servicios de emergencia la realidad de lo que había ocurrido? Las cuatro veces evitó responder de forma clara:

1. "¿Se informó desde Atocha a los servicios que había un segundo tren?", fue la primera pregunta. "Recibimos la indicación del accidente a las 19.47 a través del 112?".

2. "¿Conocían que había este segundo tren o por qué llegaron más tarde al Alvia, incluso avisados por los propios pasajeros?". Respuesta del ministro: "Doce minutos después del trágico siniestro la primera patrulla de la Guardia Civil, la más cercana, se encuentra ya en el lugar".

3. "En la llamada que recibieron no les comunicaron que había un Alvia (…)". Y Marlaska responde: "Cuando se recibe una llamada, se recibe una llamada de la existencia de una emergencia. No dan todos los datos precisos porque lo importante es la rapidez".

4. "¿La Guardia Civil recibió alguna segunda llamada de advertencia de que había un segundo tren?", le preguntan por cuarta vez. "En doce minutos se trasladó al lugar de los hechos y tomó conocimiento de lo que allí desgraciadamente existía y había acontecido y tomó las medidas inmediatamente necesarias (…)", respondió.

Hasta este viernes estas preguntas han sido respondidas en mayor o menor medida por los pasajeros de los dos trenes implicados en el choque mortal. También por los primeros guardias civiles que acudieron al Iryo siniestrado. Todos estos testimonios son dos caras de un mismo relato. Concuerdan: pasajeros y guardias civiles presentes en el lugar de los hechos cuentan lo mismo.

"Venimos de otro tren, hay otro tren con fallecidos"

Uno de estos guardias es Arturo Carmona. Su relato a El Mundo es estremecedor. Él y su compañero se encontraban patrullando por Córdoba cuando escuchan que había pasado algo en el AVE y que se había enviado allí una patrulla. "Y dijimos: 'Uf, AVE, un domingo a estas horas...'. Fue un pálpito. Avisamos de que íbamos también. Hablaban de un solo tren, no de dos. Nos hablaban del Iryo solamente. Dijimos a central que íbamos y les pareció bien".

Llegaron sobre las 20.30, según señala. Ya sobre el terreno algo empieza a no cuadrar. Y es que "en un determinado momento", cuando llevaban unos 10 minutos atendiendo a los heridos del Iryo, ven aparecer andando por las vías a un pequeño grupo de personas, menos de 10. Se abren paso entre la oscuridad alumbrando las vías con unas linternas. "A mí me extrañó: si el tren lo teníamos allí, ¿por qué venía la gente en sentido contrario? Aquello no tenía sentido. Nos acercamos otro compañero y yo. Le dije: 'Pero caballero, ¿de dónde viene usted?'. Y nos dijo: 'Venimos del otro tren, hay otro tren con heridos y fallecidos'".

Automáticamente Carmona y su compañero se ponen en marcha hacia el Alvia. "Cuando íbamos ya veíamos cuerpos de gente muerta por ahí esparcidos. Llegamos y había unas 40 ó 50 personas admirables, muy calmados, intentando organizarse. Y veo una niña de seis o siete años. Decía que sus padres estaban muertos. No lloraba, me dejó muy marcado. Como que no se daba cuenta de lo que había pasado, estaba la pobre como en una película".

Pero al llegar, y antes siquiera de procesar lo que estaba ocurriendo, ambos llegaron a plantearse que esos vagones que tenían delante pertenecían en realidad al Iryo, que se habían "desgajado durante el accidente". Al avanzar junto al tren, "escucharon gritos de gente pidiendo auxilio que venían como de detrás de una valla metálica". "Al saltarla como pudimos, nos encontramos con los dos vagones metidos en el talud. Había alguna gente que había saltado por las ventanas y habían quedado encajados contra el talud, y no podían salir. Sacamos a dos o tres personas así, tirando".

Este era el dramático panorama cuando un hombre con chaleco amarillo se le plantó delante. "Pues resulta que me dice que era el maquinista de un tercer tren", un Avlo detenido a dos kilómetros a quien habían pedido que caminara por las vías, linterna en mano, para intentar enterarse qué había sucedido con el Alvia.

"Oye, ¿qué está pasando ahí? ¿Nos lo puedes describir?"

El maquinista le tiende un teléfono a Carmona y le dice que si puede comunicarse con Atocha. Al otro lado, una voz empieza a hablar: "’Mira, te llamo de Atocha, de la central. Oye, ¿qué está pasando ahí? ¿Nos lo puedes describir, por favor?’. Ellos no sabían cómo estaba aquello en ese momento, me dijeron".

Tampoco lo sabían ni el maquinista del Iryio ni sus pasajeros, tampoco los pasajeros del Alvia. Nadie sabía que había dos trenes accidentados. Y, según los testimonios de los viajeros, los servicios de emergencia tardaron más de una hora en llegar a socorrer a los heridos del Alvia.

Transportes dice ahora que Renfe informó a Emergencias

Tras los testimonios de los guardias civiles que estuvieron sobre el terreno y de los viajeros de los trenes, el Ministerio de Transportes ha emitido este viernes – cinco días después del accidente- una cronología en donde se indica que Renfe comunicó a las 20.00 horas a Emergencias que había heridos en el Alvia, aunque en esos momentos pensaban que podía deberse a un frenazo brusco del tren. Seguían desconociendo el choque y el alcance. La secuencia, según Óscar Puente, es la siguiente:

19:57:34 CECON (Renfe) recibe llamada del CASH24 (Adif), por el descarrilo del Iryo también hay heridos en el 2384 (Alvia), que está en vía contigua y que también hay heridos en ese tren, no sabe la gravedad, lo mismo ha tenido que dar un frenazo y hay heridos. La circulación está cortada, porque están las dos vías interceptadas.

CECON (Renfe) recibe llamada del CASH24 (Adif), por el descarrilo del Iryo también hay heridos en el 2384 (Alvia), que está en vía contigua y que también hay heridos en ese tren, no sabe la gravedad, lo mismo ha tenido que dar un frenazo y hay heridos. La circulación está cortada, porque están las dos vías interceptadas. 19:58:23 CECON (Renfe) informa a C24H Sevilla (Renfe), que el CASH24 (Adif) le indica que también hay heridos en el 2384 (Alvia), que estaba contiguo. Le indica que van a llamar al interventor.

CECON (Renfe) informa a C24H Sevilla (Renfe), que el CASH24 (Adif) le indica que también hay heridos en el 2384 (Alvia), que estaba contiguo. Le indica que van a llamar al interventor. 19:59:12 CECON (Renfe) llama CGO (Renfe) y le indica que ADIF le dice que en el 2384 (Alvia) hay heridos. EL CGO (Renfe) le dice que posiblemente será por la frenada de emergencia que le habrá provocado el LZB. Le indica que un comercial ha contactado con la interventora y justo en ese momento le indica que le tiene que dejar que ha habido un accidente.

CECON (Renfe) llama CGO (Renfe) y le indica que ADIF le dice que en el 2384 (Alvia) hay heridos. EL que le habrá provocado el LZB. Le indica que un comercial ha contactado con la interventora y justo en ese momento le indica que le tiene que dejar que ha habido un accidente. 19:59:36 CPS Sevilla (Adif) llama a DTSyA (Renfe) y le informa de los datos que tiene

CPS Sevilla (Adif) llama a DTSyA (Renfe) y le informa de los datos que tiene 20:00:26 El 112 llama al CECON (Renfe) preguntando por la localización, se le indica que es en Adamuz y que se le pone en comunicación con Seguridad de ADIF.

El 112 llama al CECON (Renfe) preguntando por la localización, se le indica que es en Adamuz y que se le pone en comunicación con Seguridad de ADIF. 20:00:26 CECON (Renfe) llama a CASH24 (Adif) para indicarle que le va a poner en conferencia con el 112 Madrid.

CECON (Renfe) llama a CASH24 (Adif) para indicarle que le va a poner en conferencia con el 112 Madrid. 20:01:20 CECON (Renfe) pone en conferencia al 112 Madrid con el CASH24 de ADIF. Este le indica que ha descarrilado un tren en los cambios de la vía 1 de la estación de Adamuz y que por lo visto hay un tren en la vía contigua (Alvia) que ha resultado afectado con heridos, al ir a frenar, se supone.

CECON (Renfe) pone en conferencia al 112 Madrid con el CASH24 de ADIF. Este le indica que ha descarrilado un tren en los cambios de la vía 1 de la estación de Adamuz y que por lo visto hay un tren en la vía contigua (Alvia) que ha resultado afectado con heridos, al ir a frenar, se supone. 20:01:34 CECON (Renfe) llama al C24H Sevilla (Renfe) indicándole que han intentado contactar con la interventora, pero no lo coge y también con el CGO (Renfe) que tampoco el CGO puede contactar. El tren posiblemente ha tenido que frenar y posiblemente haya heridos, se desconoce alcance y número de heridos. El C24H Sevilla (Renfe) indica que está informando al TAV LD Sevilla y no sabe nada es él quien le está informando. CECON le indica que llame al DPAE del tren.

CECON (Renfe) llama al C24H Sevilla (Renfe) indicándole que han intentado contactar con la interventora, pero no lo coge y también con el CGO (Renfe) que tampoco el CGO puede contactar. El C24H Sevilla (Renfe) indica que está informando al TAV LD Sevilla y no sabe nada es él quien le está informando. CECON le indica que llame al DPAE del tren. 20:02:45 TAV LD Sevilla llama a C24H Sevilla. Lo del 2384 (Alvia) es del frenazo y puede haber heridos por eso , están intentando contactar con la interventora.

TAV LD Sevilla llama a C24H Sevilla. , están intentando contactar con la interventora. 20:03:09 CECON llama al Agente de Guardia Nacional. Le actualiza la información sobre la incidencia.

Glosario:

CECON = Centro de Coordinación Nacional de Seguridad y Emergencias de Renfe.

CASH24 = Centro de Autoprotección y Seguridad Nacional 24 Horas de ADIF

C24H = Centro de Seguridad y Emergencias Territorial 24 horas de Renfe

CGO = Centro de Gestión de Operaciones de Renfe

CPS = Centro de Protección y Seguridad Territorial de ADIF

DTSyA = Delegado Territorial de Seguridad y Autoprotección de Renfe

TAV-LD= Centro de Gestión Territorial de Alta Velocidad de Renfe

DPAE = Director del Plan de Actuación ante emergencias del Plan de Actuación, Evacuación y Rescate del tren.