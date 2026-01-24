Alerta en Madrid por fuertes nevadas en 72 horas mientras el hielo cierra vías en toda España

La Dirección General de Tráfico ha informado este sábado sobre el impacto del temporal de nieve y hielo, que afecta a 139 tramos de carretera en 12 comunidades autónomas. El fenómeno meteorológico ha dejado 3.508 kilómetros con incidencias, de los cuales 181 están totalmente cortados (nivel negro), 838 requieren cadenas y limitan la velocidad a 30 km/h (nivel rojo), y 1.449 se limitan a 60 km/h (nivel amarillo). Además, 1.039 tramos están en nivel verde, que exige precaución y prohíbe adelantar camiones.

Extremadura lidera los cortes totales con cuatro vías cerradas en Cáceres. Navarra y Andalucía también registran cierres, con especial atención en las carreteras de Sierra Nevada en Granada. En Asturias, 13 tramos están en nivel rojo, incluidos importantes puertos de montaña, y en Castilla y León, varias vías se encuentran en nivel rojo y amarillo, afectando a importantes ejes de comunicación.

Otras comunidades como Aragón, Galicia, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, y la Comunidad Valenciana también han experimentado incidencias, con tramos en diferentes niveles de alerta. La situación sigue siendo crítica en muchas zonas, con condiciones de circulación extremadamente difíciles.

Críticas por el bloqueo de camiones

La Dirección General de Tráfico prohibió a primera hora del viernes la circulación de camiones en el noroeste peninsular a causa de la borrasca Ingrid y de los avisos amarillos y naranjas por nieve. La medida ha sido duramente criticada por las principales organizaciones empresariales del transporte, que denuncian la falta de previsión y advierten de que la restricción puede dejar a numerosos camioneros bloqueados en las carreteras, sin alternativas reales para continuar su ruta. A ello se suma el enfado y malestar en los supermercados tras el bloqueo "sin precedentes" de la DGT.

Nevadas en la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha activado el nivel 1 de precaución por nevadas, en previsión de un empeoramiento de las condiciones meteorológicas. Esta medida, que ha sido anunciada a través del Boletín de Olas de Frío, responde a la probabilidad de fuertes nevadas que afectarán a la región, con especial atención a las próximas 72 horas. La Dirección General de Salud Pública ha decidido activar este nivel 1, el segundo más alto, ante las previsiones de nieve que podrían dificultar la circulación y aumentar los riesgos en diversas zonas de la comunidad. Las autoridades han llamado a la población a extremar las precauciones, especialmente en áreas elevadas y carreteras secundarias.

La evolución meteorológica de los próximos días continuará bajo vigilancia, y se espera que las nevadas puedan afectar tanto a la seguridad vial como a las condiciones de salud pública, dado que las bajas temperaturas acompañarán la caída de nieve. Los servicios de emergencia y el dispositivo de protección civil ya están en alerta, y se recomienda evitar los desplazamientos innecesarios, así como estar atentos a los comunicados oficiales.

Con el nivel 1 activado, las autoridades madrileñas insisten en la importancia de estar preparados para un posible empeoramiento del tiempo y mantener las medidas de seguridad que se aplican en estas situaciones de inclemencia meteorológica.