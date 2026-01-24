Aluvión de denuncias y personaciones en el Juzgado de Montoro por la tragedia ferroviaria de Adamuz

El Juzgado de Instancia número 2 de Montoro (Córdoba) ha recibido hasta este viernes un total de 10 denuncias y 7 personaciones por el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en las vías del tren a la altura del término municipal de Adamuz (Córdoba).

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, mantuvo este jueves un encuentro con las juezas del partido judicial para atender las necesidades de este Tribunal de cara a la investigación del accidente. Por otro lado, el TSJA ha confirmado este viernes que el número de denuncias y personaciones se mantiene igual pero que aún no han sido aceptadas.

No obstante, el presidente del Tribunal ya advirtió el jueves de que las denuncias iban a ser "un goteo constante". "Por lo tanto, habrá que hacer un trabajo procesal y procedimental bastante importante de unificación, a lo mejor, de esas personaciones", explicó Del Río argumentando que entre ellas habría ya partidos políticos y "muchas entidades". "Y eso habrá que trabajarlo porque si no, entonces puede ser una locura si no unificamos a las personas, a las entidades, para que se pueda trabajar de forma correcta", sentenció.

Del Río señaló respecto al tratamiento de las víctimas, la identificación de cadáveres y la agilización de licencias de enterramiento y entrega a los familiares "que se ha trabajado de la mejor manera posible, con el tiempo, con toda la premura". De igual manera, también ha defendido la labor del juzgado, señalando que ha realizado estos trámites un tiempo "correcto" dentro del "dolor".

Dos nuevas juezas titulares

El presidente del TSJA precisó también que el 9 de febrero se incorporarán dos nuevas juezas titulares, una de ellas a la plaza número 2, y explicó que "desde el primer momento se ha pedido una autorización para que esta causa se pueda instruir por las dos personas".

"Esto es un tribunal colegiado de instancia, se permite, por tanto, que haya dos personas que puedan instruir, colaborando y ayudándose en la instrucción, sin perjuicio de que la ponente, la responsable, sea la titular de la plaza número 2", detalló Del Río.

El presidente también adelantó que se iba a pedir un refuerzo "más específico" para ayudar en la plaza número 2. Del Río elogió a las juezas que actualmente se encuentran trabajando y a las que se van a incorporar, calificándolas como profesionales con una "experiencia dilatada" debido a que llevan "nueve meses trabajando en juzgados complejos y con una preparación inicial de varios años de prácticas".

Por otro lado, Del Río ha precisado que se están recibiendo "todos los partes médicos de los hospitales" de cara a ofrecer acciones a familiares y heridos. "Hay que abrir una pieza por cada una de esas personas y a la que se vincule a la propia persona y a los familiares, y se hace un ofrecimiento".