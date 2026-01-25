El descarrilamiento del tren Iryo 6189 el pasado domingo a la altura de Adamuz (Córdoba) se produjo en un tramo del corredor de alta velocidad Madrid-Andalucía donde confluyen materiales renovados con otros de más de tres décadas de antigüedad. Así lo confirman fuentes conocedoras de la investigación, según publica hoy el diario El Mundo.

La principal hipótesis apunta a la rotura del carril derecho en una soldadura que unía piezas de acero fabricadas con décadas de diferencia, lo que habría provocado la salida de la vía del tren y su posterior colisión con un Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario, con un balance de 45 víctimas mortales.

El Ministerio de Transportes, con Óscar Puente al frente, ha presumido en diversas ocasiones de la inversión de más de 700 millones de euros en la renovación del corredor. Pero hete aquí, el tramo afectado entre Guadalmez y Córdoba, adjudicado en 2022 por 60 millones, no fue objeto de una sustitución integral de todos los materiales.

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, reconoció que la modernización de la línea se está realizando de forma parcial en el aparataje de vía y confirmó que la soldadura afectada unía un carril preexistente con otro nuevo instalado en mayo del año pasado.

Las investigaciones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y de la Guardia Civil se centran ahora en analizar el material fracturado para determinar si la causa fue un fallo en la soldadura, en la calidad del acero, la fatiga por uso o una rotura catastrófica.

Adif ha señalado que, si se detectan deficiencias en el material suministrado por ArcelorMittal, la empresa deberá asumir las responsabilidades legales correspondientes.