"En España se ha elegido que los curas vivan mal para que no tengan acceso a la propiedad y la libertad"

Esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos, nos visita el padre Francisco José Delgado Martín, sacerdote diocesano; licenciado en Filosofía Tomista y en Teología Dogmática; misionero fidei donum en América; y uno de los impulsores del exitoso canal de Youtube La sacristía de La Vendée. Junto a él, Nuria Richart y Domingo Soriano intentarán responder a la pregunta que desde el siglo XIX atormenta a muchos liberales: ¿El liberalismo es pecado?

El obispado ha sancionado con varios meses de silencio en redes sociales y medios de comunicación al padre Delgado por sus opiniones críticas con algunas de las posiciones actuales de la Iglesia. Ha sido víctima de campañas de difamación. Amigo del profesor Miguel Anxo Bastos, se declara defensor del libre mercado y y dice en el programa Economía para quedarte sin amigos que "es difícil ver a un obispo quejarse de la presión fiscal" cuando "sus ingresos dependen de la X" de Hacienda. Defiende que "un gobierno estadista no es propio de la Iglesia", que "es contrario a la fe católica que el gobernante pueda privar de sus bienes a las personas individuales en interés general del Estado", que "la Iglesia necesita libertad" o que "si uno es católico tiene que ser liberal" en el sentido de limitar el poder efectivo del Estado.

Lista de reproducción de EPQSA

Esta semana, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo Roxy Music. Estos son los temas que hemos escuchado:

"More than this"

"Love is the drug"

"Virginia plain"

"Avalon"

