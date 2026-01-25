Las familias de las víctimas fuerzan al Gobierno a posponer el Homenaje de Estado

El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han acordado posponer la celebración del Homenaje de Estado por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) después de constatar que una amplia mayoría de los familiares no podría asistir a la fecha inicialmente prevista, el próximo 31 de enero.

Según han informado fuentes del Gobierno, la decisión se ha adoptado tras mantener conversaciones con una amplia mayoría de las familias de las víctimas. De esos contactos se desprende que a un número importante de ellas les resultaría imposible acudir al homenaje en la fecha fijada, mientras que muchas otras han manifestado su preferencia por que el acto se celebre más adelante.

Esta información fue trasladada por el Ejecutivo central a la Junta de Andalucía, con la que se ha consensuado la necesidad de aplazar el homenaje oficial. El objetivo compartido, según ambas administraciones, es facilitar la asistencia del mayor número posible de familiares en un acto concebido como muestra de reconocimiento y recuerdo a las personas fallecidas.

Acuerdo entre el Gobierno y la Junta de Andalucía

El acuerdo entre el Gobierno de España y el Ejecutivo andaluz implica que el Homenaje de Estado se celebrará en una nueva fecha, que será comunicada más adelante. La decisión supone dejar sin efecto la convocatoria prevista inicialmente para el sábado 31 de enero en Huelva.

La elección de Huelva como sede del acto se basó en que un número significativo de los fallecidos eran naturales de esta provincia, a pesar de que el siniestro se produjo en Córdoba. Este criterio se mantendrá para la futura convocatoria del homenaje, según las fuentes consultadas.

La Junta de Andalucía ha confirmado esta información a través de un comunicado remitido a los medios, en el que detalla que el aplazamiento responde exclusivamente a las circunstancias trasladadas por las familias y a la voluntad institucional de garantizar una mayor participación en el acto.

Se mantiene el funeral previsto en Huelva

Pese al aplazamiento del Homenaje de Estado, las autoridades han confirmado que sí se mantiene el funeral previsto para este jueves, 29 de enero, en Huelva. A este acto asistirá el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tal y como ya había sido anunciado con anterioridad.

Desde el Gobierno andaluz se ha subrayado que este funeral se celebrará conforme a lo previsto y que el aplazamiento afecta únicamente al homenaje institucional de carácter estatal.