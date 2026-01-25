"Los sacerdotes en España vivimos en un régimen de esclavitud"

El sacerdote, fundador del canal de YouTube La sacristía de La Vendée, cuenta en este vídeo cómo son las condiciones de vida de un cura en España: "Vivimos en un régimen de esclavitud, estrictamente, trabajamos sólo por la comida". Explica que su sueldo no llega al salario mínimo, que no tienen seguridad social, y ademas, su destino laboral está sujeto al poder de un obispo, "que le asegura los medios para mantenerse". Pone un ejemplo, se puede dar que "la señora de la limpieza del obispado gana más y tenga más derechos laborales que un cura".

El obispado sancionado con varios meses castigo de silencio en redes sociales y medios de comunicación al padre Delgado por sus opiniones, críticas con algunas de las posiciones actuales de la Iglesia. Ha sido víctima de campañas de difamación. Amigo del profesor Miguel Anxo Bastos, se declara defensor del libre mercado y y dice en el programa Economía para quedarte sin amigos que "es difícil ver a un obispo quejarse de la presión fiscal cuando "sus ingresos dependen de la X" de Hacienda. Defiende que "un gobierno estadista no es propio de la Iglesia", que "es contrario a la fe católica que el gobernante pueda privar de sus bienes a las personas individuales en interés general del Estado", que "la Iglesia necesita libertad" o que "si uno es católico tiene que ser liberal" en el sentido de limitar el poder efectivo del Estado.