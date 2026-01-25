Profanación antisemita en Barcelona: atacan tumbas en Les Corts

La Comunidad Judía de Barcelona ha denunciado una serie de actos de vandalismo cometidos en el recinto hebreo del cementerio de Les Corts, donde varias tumbas han sido profanadas. Los hechos, que ya están siendo investigados, han generado una profunda conmoción en la comunidad judía y han reavivado la preocupación por el repunte de actos antisemitas en espacios que deberían ser inviolables como son los lugares de descanso de los muertos.

Según ha informado la propia Comunidad Judía de Barcelona en un comunicado, Cementiris de Barcelona tuvo conocimiento de las acciones vandálicas a lo largo del sábado y trasladó la situación a los representantes de la comunidad. Como medida preventiva, y siguiendo las recomendaciones del organismo público municipal, los recintos hebreos de todos los cementerios de la ciudad permanecerán cerrados hasta el próximo lunes. Asimismo, se ha pedido expresamente a los miembros de la comunidad que eviten acudir a estos espacios durante el domingo.

Más allá de los daños materiales, los hechos revisten una especial gravedad por su carga simbólica, más si cabe en estos tiempos. "En estos momentos se está recopilando toda la información necesaria para evaluar la situación con precisión, adoptar las decisiones oportunas y formalizar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes", señala el comunicado. La Comunidad Judía ha subrayado la necesidad de una respuesta firme y diligente por parte de las instituciones para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades.

En su mensaje, la entidad ha querido insistir en que no se trata de un incidente aislado sin consecuencias, sino de un ataque que "atenta contra la dignidad de las personas, la memoria de nuestros difuntos y la convivencia en nuestra ciudad". Una convivencia que se sustenta, precisamente, en el respeto a la diversidad religiosa, cultural y memorial.

Vigilancia y tolerancia cero

Desde el PP de Barcelona, el presidente del grupo municipal en el Ayuntamiento de la capital catalana, Daniel Sirera, ha reclamado que los recintos hebreos no deben cerrar, sino mantenerse abiertos con una vigilancia permanente que garantice la seguridad de la Comunidad Judía. A juicio de Sirera, "la dignidad no se defiende cerrando puertas".

Mañana los cementerios hebreos de Barcelona deben estar abiertos y con vigilancia permanente.

No se protege la dignidad cerrando puertas, se protege garantizando la seguridad.

El vandalismo no puede mandar más que las instituciones.

— Dani Sirera (@danielsirera) January 24, 2026

El vandalismo en el cementerio hebreo de Les Corts interpela a una ciudad, la de Barcelona, que es definida por muchos como una ciudad plural y abierta.