Cerdán urge al TS a acelerar la investigación de la trama Koldo y ataca a los medios por publicar informes de la UCO

El exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán ha remitido un escrito al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que tome "medidas" para garantizar su presunción de inocencia y que acelere la investigación de la trama Koldo, por la que se encuentra imputado.

Cerdán entró en prisión preventiva después de ser imputado en la trama Koldo, aunque el juez decretó su salida provisional de prisión al considerar tras un tiempo de investigación que ya no existía el riesgo de que pudiese destruir pruebas. Concretamente, el exdirigente socialista se encuentra investigado en la pata de la trama que supuestamente cobraba mordidas por la adjudicación a dedo de obras públicas; algo que se investiga en el Supremo.

En un escrito de impulso procesal de seis páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, la defensa de Cerdán explica que el retraso en la investigación y la falta de celeridad que, a su juicio, están acarreando las pesquisas judiciales, están afectando a su derecho a la presunción de inocencia. Así, recrimina que los medios de comunicación difundan la información recogida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, porque, según defiende, están causándole una condena pública.

"De esta manera, como hemos dicho, se asienta en la opinión pública la 'verdad oficial de su supuesta corrupción, sin posibilidad de defensa alguna", asevera el escrito que, subraya, "resulta ineludible que a la mayor brevedad posible se requiera a los guardias civiles para que aporten a las actuaciones el informe sobre la investigación patrimonial realizada al Sr. Santos Cerdán".

De esta forma, la defensa del exsecretario de Organización del PSOE recalca que es necesario ofrecer un impulso a la investigación y que el juez impulse el informe patrimonial de Cerdán: "No existe otra alternativa para subsanar esta situación". "No le es posible a esta parte acudir a la protección civil de los derechos de la persona de nuestro representado porque la mayoría de las publicaciones se limitan a reproducir bajo la técnica del llamado 'reportaje neutral' las afirmaciones contenidas en atestados y resoluciones judiciales", afirma el escrito atacando a los medios que reproducen la información obtenida por las pesquisas judiciales y la investigación de la UCO.

Por todo ello, asegura, es importante esta denuncia de su vulneración al derecho a la presunción de inocencia, ya que se trata "de hechos afirmados por autoridades públicas que, por su naturaleza, gozan de amplia credibilidad en la sociedad".

La defensa de Cerdán explica que desde que se presentó el informe de la UCO en junio de 2025 "vienen publicándose en los medios de comunicación todo tipo de atribuciones delictivas contra el Sr. Santos Cerdán y su familia". De igual manera, en el escrito se critica que esta información publicada en los medios no se trataría de "meras invenciones" sino que se trata de información extraída de los atestados de la Guardia Civil.

De hecho, el escrito alude directamente a la UCO y les acusa de utilizar un "lenguaje" fuera "de nuestra directiva europea en materia de presunción de inocencia": "Se refieren al Sr. Santos Cerdán como culpable pero al mismo tiempo no completan los actos procesales encaminados a demostrar su culpabilidad". "Se está vulnerando de forma clara el mandato del artículo 1 de dicha Directiva", sentecia.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com