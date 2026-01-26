El CNI sobre Sánchez tras las primarias de 2014: "Lo quitarán si termina saliéndose del guion que se pactó con FG"

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) desveló al comisario José Manuel Villarejo que Pedro Sánchez dejaría de ser secretario general del PSOE tras ganar las primarias de 2014 "si al final termina saliéndose demasiado del guion que en su día se pactó con FG (Felipe González) y el resto a los que nunca se les dejó de ayudar y proteger por instrucciones de SM (Su Majestad, el Rey emérito Juan Carlos I)".

Libertad Digital publica en exclusiva el correo electrónico que remitió un agente del CNI al comisario Villarejo. En dicho email, los servicios de Inteligencia españoles desprecian un informe "confidencial" que elaboró el comisario alertando sobre los riesgos de la posible llegada al poder de Sánchez. El citado informe de Villarejo sobre Sánchez con fecha 9 de noviembre de 2014, publicado por LD, detallaba la red de prostíbulos y saunas gays del suegro del presidente del Gobierno, Sabiniano Gómez. El documento de 5 páginas, denominado "Riesgos PS" en alusión a Pedro Sánchez, fue entregado también a la Secretaría de Estado de Seguridad del Gobierno de Mariano Rajoy. El escrito describía al actual presidente del Gobierno como "un sujeto con inquietantes antecedentes de conducta que deberían valorarse" y destacaba su "marcado carácter trepa y arribista".

La contestación del CNI a las advertencias de Villarejo sobre Pedro Sánchez que desvela este diario se produjo concretamente el 25 de noviembre de 2014 a las 19:25 horas con el asunto "Gestiones PS y OP14". Un agente de la Inteligencia Española escribe un email al comisario desde una cuenta de correo electrónico que utiliza el dominio "areatec.com". Este dominio encubierto, no oficial, lo utilizó el servicio de inteligencia español durante años para comunicaciones sensibles, correos electrónicos y operaciones.

El agente de la Inteligencia Española desvela a Villarejo que Pedro Sánchez sería expulsado como secretario general del PSOE si termina "saliéndose demasiado del guion" que se pactó con el expresidente del Gobierno socialista Felipe González y el resto de dirigentes del PSOE a los que el propio CNI ayudó y protegió por instrucción de Juan Carlos I:

Vamos a seguir por ahora el tema PS con los dispositivos que tenéis como colaboración nuestra a los vuestros de Interior, pero solo a efectos de quedar bien con esas fuentes y tenerlas informados al día, para que le anulen desde dentro . Lo quitarán como SG si al final termina saliéndose demasiado del guion que en su día se pactó con FG y el resto a los que nunca se les dejó de ayudar y proteger por instrucciones de SM, condicionado a que se entendieron siempre bien. Como en otras ocasiones, de encontrar algún dato significativo debes mantener una discreción absoluta y no informar a nadie de tu casa, que ya se les transmitirá a través de los conductos habituales si así se considera. Correo electrónico del CNI al comisario José Manuel Villarejo. El correo electrónico del CNI al comisario José Manuel Villarejo.

Las siglas PS se corresponden con Pedro Sánchez, SG significa secretario general, FG se referiría a Felipe González y SM a Su Majestad, el actual Rey emérito Juan Carlos I.

Recordamos que Pedro Sánchez ganó las primarias a la Secretaría General del PSOE el 13 de julio de 2014, imponiéndose con alrededor del 49% de los votos frente a Eduardo Madina (36%) y José Antonio Pérez Tapias. Posteriormente, Sánchez fue forzado a dimitir de la Secretaría General del PSOE en octubre de 2016 tras perder el pulso en el Comité Federal contra los barones críticos y el sector felipista/susanista (Felip González/Susana Díaz). Finalmente, regresó al cargo en mayo-junio de 2017 tras ganar unas nuevas primarias militantes contra Susana Díaz.

La trayectoria de Sánchez será "efímera"

Tal y como desveló LD, en la misma carta el agente del CNI pide al comisario José Manuel Villarejo en noviembre de 2014 que no se distraiga "demasiado" con Pedro Sánchez porque para el CNI es "un tema de escasa entidad".

"Dada tu experiencia en estos temas no cuadra que sigas creyendo en la gravedad del peligro que supone la conducta de este sujeto ni el riesgo de que según tú algún día pueda tener algún poder de decisión que afecte a la seguridad nacional", apuntaba el agente de Inteligencia a Villarejo mientras afirmaba paradójicamente que la trayectoria de Sánchez será "efímera":

