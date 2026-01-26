González Amador pide a Peramato que García Ortiz cumpla sentencia, sea inhabilitado y pague su indemnización

La defensa de la pareja de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado que reconsidere su decisión en cuanto a la inhabilitación del exfical general Álvaro García Ortiz, que ha sido rehabilitado en su puesto como fiscal de Sala en la Sección de lo Social del Tribunal Supremo.

García Ortiz ha sido condenado por haber cometido delito de revelación de secretos en contra de Alberto González Amador, por lo que ha sido condenado a una inhabilitación dos años y una multa de 12 meses, además de una indemnización a favor de la víctima de 10.000 euros. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado, ahora a cargo de Teresa Peramato, ha entendido que la inhabilitación de García Ortiz se circunscribía a su papel como FGE y qu este podía retomar su plaza como fiscal de Sala.

En un escrito de 60 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, el damnificado en la revelación de secretos pide que se le retire a García Ortiz la condición de fiscal al entender que ese era el mandato de la sentencia del Supremo. Así, pide que se cumpla en su integridad y que el exmandatario de la Fiscalía General del Estado no pueda ejercer como fiscal. Además, le reclama que pague la multa y la indemnización que le corresponde a González Amador.

El escrito hace referencia al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) en el que se especifica, en su artículo 44.2, que están incapacitados para el ejercicio de las funciones fiscales aquellos que hayan sido condenados por delito doloso, mientras no hayan obtenido rehabilitación. Por su parte, en el artículo 46 se explica que haber incurrido en alguna de las causas de incapacidad provoca la pérdida de la condición de Fiscal.

ESTA NOTICIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE AMPLIACIÓN

