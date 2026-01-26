Ignacio Barrón, presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), señala que la línea Madrid–Sevilla no ha sido objeto de una remodelación integral, sino de actuaciones parciales y selectivas. "Todos creíamos que se había hecho una remodelación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento y no ha sido así", ha afirmado en su entrevista al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Barrón ha destacado que los trabajos realizados por Adif se centran principalmente en la renovación de desvíos y algunos tramos del carril, áreas que, según la información preliminar, presentan problemas potencialmente críticos. Por ello, la CIAF ha solicitado a Adif información detallada sobre:

Las intervenciones realizadas Los criterios técnicos que las motivan Y las razones por las que ciertos tramos se han renovado mientras que otros no.

"Que nos informe de exactamente qué se ha hecho, por qué y por qué unos tramos sí y otros tramos no", ha subrayado el investigador.

El argumento de Puente

Fue antes de la entrevista a Barrón, cuando el ministro de Transportes, Óscar Puente, se defendió de las críticas en su cuenta de la red social X, asegurando que la renovación de la línea había sido integral. "La renovación de la línea Madrid-Sevilla ha sido integral. Lo digo yo, lo dice el proyecto y lo dice cualquiera que sepa algo de infraestructuras ferroviarias. Lo que deberían hacer algunos es informarse sobre lo que significa una renovación integral antes de exhibir su ignorancia", sentenció el ministro.

La exhibición de ignorancia de algunos estos días pasará a los anales de la historia. La renovación de la línea Madrid-Sevilla ha sido INTEGRAL. Lo digo yo, lo dice el proyecto y lo dice cualquiera que sepa algo de infraestructuras ferroviarias. Lo que deberían hacer algunos es… https://t.co/qvUN95U4ij pic.twitter.com/oacSpu1HGO — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 26, 2026

Según explican desde El Confidencial, la propia CIAF ya había alertado en 2019 sobre la "antigüedad de los carriles" de la línea Madrid-Sevilla, vinculándolo con el descarrilamiento de un AVE con 400 pasajeros en Brazatortas (Ciudad Real), ocurrido a solo 92 kilómetros del tramo donde, el pasado 18 de enero, descarrilaron los trenes Iryo y Alvia en Adamuz. En aquel incidente no se produjeron víctimas, pero la comisión ya había señalado los riesgos relacionados con la infraestructura.

La investigación técnica

Respecto a la investigación técnica, Barrón ha explicado que los primeros indicios apuntan a una rotura localizada. "Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, es la rotura, no tanto del carril, como de una soldadura", ha señalado. Sin embargo, ha aclarado que la investigación va más allá de identificar el elemento que falla; busca también entender las circunstancias que llevaron a esa rotura.

"En el momento en que sepamos la causa de la rotura, causante del descarrilamiento, y luego ya viene la mala fortuna de los choques, etcétera, lo que sí se investigará es por qué se encontraba así esa soldadura, cómo se podría haber detectado, etcétera. La investigación va mucho más allá de decir cuál ha sido la causa", ha explicado.

Confianza en la investigación

Barrón se ha mostrado convencido de que el trabajo de la comisión permitirá esclarecer todos los factores implicados. "No solo de saber qué se ha roto, sino por qué, cómo y de qué manera se podría haber evitado".

Asimismo, ha indicado que en los próximos días se espera un avance significativo en la obtención de evidencias técnicas: "Esta semana es cuando empezamos a tener ya pruebas más contundentes", en referencia a los ensayos y análisis sobre los elementos afectados.

Finalmente, el presidente de la CIAF ha aclarado que la unión de carriles de distintas épocas no constituye por sí misma una anomalía. "Juntar dos carriles de épocas distintas, en principio, no es causa de ningún tipo de anomalía, siempre que se tenga en cuenta y siempre que se haga bien", ha concluido, subrayando la importancia de revisar si los procedimientos de ejecución y control han sido adecuados.