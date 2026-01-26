La creciente indignación de las víctimas frustra el homenaje de Estado: "No queremos verles ni en pintura"

Mientras se suceden por toda España los funerales y minutos de silencio en recuerdo de las 45 personas que perdieron la vida el accidente ferroviario que se registró el domingo 18 de enero a la altura de Adamuz (Córdoba), el homenaje de Estado que estaba previsto para el próximo sábado, 31 de enero, ha quedado suspendido hasta nueva orden.

Según fuentes del Ejecutivo central, porque tras contactar con los familiares de las víctimas han constatado que a buena parte de ellas les resultaría imposible asistir en esa fecha. Así se lo habría trasladado el Gobierno —a quien corresponde la organización del acto— a la Junta de Andalucía, con quien había acordado la celebración del homenaje en Huelva —la provincia con más fallecidos—.

A los de Juanma Moreno no les habría quedado más remedio que acatar la decisión, aunque la comunicación del Ejecutivo central señale que ambas administraciones han decidido posponer la fecha para más adelante, cuando se pueda garantizar una asistencia de allegados de los fallecidos más generosa. Parece evidente que lo que buscan en realidad es que se hayan calmado los ánimos.

Los familiares rechazan asistir

La familia Zamorano-Álvarez, que sufre la pérdida de cuatro seres queridos en el accidente —dejando a una niña de 6 años sin sus padres y su hermano mayor—, había anunciado una marcha coincidiendo con la celebración del homenaje de Estado. Una iniciativa en la que no quería a "ninguna autoridad". Desde el principio, han responsabilizado al Gobierno de lo ocurrido y han anunciado que no participarán en nada de lo que pueda organizar.

La familia de los 4 fallecidos de Punta Umbría prepara una marcha el día del homenaje de Estado: «Ninguna autoridad es bienvenida» La familia de los Zamorano Álvarez, cuya única superviviente es una niña de 6 años, no quiere la presencia de ninguna autoridad

Otros afectados han manifestado su rechazo a asistir al acto, por motivos parecidos. "No queremos verles ni en pintura", señala uno de ellos en declaraciones a Telemadrid. De ahí que muchos hayan interpretado la suspensión del homenaje como una estrategia de los de Pedro Sánchez para evitar que se convierta en un acto de protesta, como ocurrió con la DANA de Valencia, dado el descontento generalizado que hay entre los familiares de las víctimas, especialmente ahora que las informaciones periodísticas acorralan al ministro de Transportes, Óscar Puente.

Arranca el TN1, con estos titulares: Las víctimas rechazan el homenaje del Gobierno

Puente reconoce que no se renovó todo el carril de Adamuz

Feijóo llama a Sánchez al senado y éste anuncia que no acudirá

Caos total en el servicio de Cercanías

Decenas de afectados se están organizando a través de las redes sociales para tomar las medidas legales oportunas y depurar responsabilidades. De hecho, ya se ha creado la 'Plataforma onubense de afectados y familiares por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)', que tendría previsto personarse en la causa judicial.

Otros homenajes en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, por su parte, continuará con la agenda prevista para despedir a las víctimas como se merecen.

Toda #Andalucía abraza a las familias de las víctimas y a los heridos en el abatimiento y en este inmenso dolor. Estamos con vosotros. Esperamos que, con mucho respeto y entre todos, podamos aliviar en la medida de lo posible vuestro sufrimiento.

Juanma Moreno, que se unió al homenaje realizado por el Ayuntamiento de Huelva el pasado viernes, asistirá al funeral que se celebrará en la catedral de la capital onubense el próximo jueves, a las 18 horas.

Por otra parte, el próximo miércoles —a las 20.00 horas— la Catedral de Sevilla acogerá una misa por las víctimas de Adamuz y también por Fernando Huerta, el maquinista sevillano que falleció en el accidente del tren de cercanías de Cataluña —Rodalíes— a su paso por el municipio barcelonés de Gélida.

Este domingo, Adamuz ha acogido un funeral organizado por el Obispado de Córdoba que ha congregado a representantes políticos y familiares de las víctimas, además de vecinos de la localidad —muy volcados con las víctimas de la tragedia desde el primer momento—.