Los Reyes confirman su asistencia al funeral de Huelva tras la cancelación del acto laico que preparaba el Gobierno

El obispado de Huelva ha informado que la misa funeral por los fallecidos en el accidente ferroviario en Adamuz finalmente se celebrará el día 29 de enero a las 18:00 horas, en el Palacio de Deportes 'Carolina Marín' en vez de en la catedral onubense, como estaba previsto. El pabellón, que tiene capacidad para 4.000 personas, es el espacio más amplio que tiene la ciudad y de ahí la decisión de dicho traslado, ya que se espera una asistencia masiva y la catedral de la Merced de Huelva se queda pequeña para esta celebración.

El funeral será presidido por Monseñor Santiago Gómez Sierra y concelebrada por Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española; así como por Monseñor José Vilaplana, Obispo emérito de Huelva, y por el clero diocesano. Durante la celebración se tendrá un recuerdo especial para todas las personas y profesionales que intervinieron en las labores de rescate, atención y socorro, reconociendo su entrega, generosidad y servicio ante esta dolorosa tragedia.

Asimismo, se ha sabido que presidirá el altar la Virgen de la Cinta, patrona de la ciudad de Huelva, y que el crucifijo que se instalará en el altar será el mismo que veneró San Juan Pablo II en la misa celebrada en Huelva el 14 de junio de 1993 con motivo de su visita.

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha señalado que desde el Ayuntamiento "siempre hemos manifestado que el funeral debía de ser religioso y abierto al público para que todas las personas que lo desearan pudieran asistir y acompañar a los familiares. Nosotros entendemos que este funeral es el que deben de tener las víctimas y así se lo manifestamos al Gobierno desde el principio", ha indicado.

Finalmente, Don Felipe y Doña Letizia asistirán este jueves 29 de enero a la misa funeral tal y como han confirmado fuentes de la Casa Real. Los Reyes estarán presenets como ya lo estuvieron en el funeral por las víctimas de la COVID, que se celebró en julio de 2020 en la madrileña catedral de la Almudena y al que acudieron con la princesa Leonor y la infanta Sofía, o la misa funeral en memoria a las víctimas mortales de las inundaciones causadas por la DANA y que tuvo lugar en la catedral de Valencia el 9 de diciembre de 2024.

Al funeral asistirán diversas autoridades locales, provinciales y regionales, entre ellas el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la alcaldesa Pilar Miranda y el presidente de la Diputación, David Toscano. También está prevista la asistencia del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

