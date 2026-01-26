Adif ha impuesto un nuevo límite de velocidad máxima. La operadora de infraestructuras ferroviarias ha decidido limitar temporalmente a 80 km/h en un tramo de la línea de alta velocidad que conecta Madrid y Barcelona, tras detectarse una rotura en la vía.

Fuentes del Ministerio de Transportes señalan que la incidencia "no representa un riesgo para la circulación" y que los equipos de mantenimiento comenzaron a trabajar en la zona desde la noche del domingo.

El problema fue alertado por un maquinista cerca de L'Espluga de Francolí, en Tarragona. Posteriormente, Adif desplegó a su personal para inspeccionar las instalaciones y realizar las primeras reparaciones del carril.

La incidencia anunciada obligó a Adif a imponer un límite temporal inicial de velocidad de 110 km/h y a realizar una reparación mediante el embridamiento del raíl, es decir, revisando, ajustando o reemplazando elementos haciendo una unión del raíl mediante el uso de una pieza adicional. Ahora, se mantiene operativa la línea pero la velocidad se ha reducido de nuevo.

Varios trenes de distintas compañías circularon por el tramo afectado antes de la reparación y sus maquinistas alertaron de un fuerte impacto, por lo que las unidades están siendo inspeccionadas para garantizar su seguridad.

Adif insiste en que aplica los protocolos habituales tras las notificaciones recibidas. Por ello, mientras continúan los trabajos, los trenes deberán reducir la velocidad al pasar por este tramo afectado. Este aviso de rotura como incidencia surge apenas una semana después del grave accidente de Adamuz que causó 45 fallecidos.

Las palabras de Óscar Puente antes de la reducción a 80km/h

El ministro de Transportes, Óscar Puente ha asegurado esta mañana en RTVE sobre el accidente de Adamuz que la rotura de carril "generalmente no produce problemas porque lo hace avisando". La tragedia fue que "la rotura de carril es anómala y no activa los mecanismos de seguridad, produciéndose unas consecuencias que en condiciones normales no hubieran sucedido", haciendo referencia a la existencia de un tren en sentido contrario al Iryo.

"Hemos aplicado limitaciones temporales, especialmente en la Madrid-Barcelona", ha dicho al ser preguntado sobre los cambios producidos en algunas rutas durante la pasada semana. "Cuando hablaba de una situación emocional de los maquinistas – lógica – ha tenido una traducción a 26 incidencias reportadas".

El ministro ha explicado que Renfe desde hace unos meses publica unos cuadros de mando en los que se explica la puntualidad en todos los lugares: "Afortunadamente estábamos mejorando, el apagón nos causó muchos problemas y tuvimos un verano horrible. Del verano a diciembre la puntualidad había mejorado de manera paulatina".