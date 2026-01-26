Quequé abandona la SER tras las críticas por su parodia al presentador Nacho Abad y la cobertura de Adamuz

El humorista Héctor de Miguel, conocido popularmente como Quequé, ha anunciado su retirada temporal de los medios y su salida de la Cadena SER tras la controversia generada por una parodia emitida en Hora Veintipico. La imitación, centrada en el periodista Nacho Abad y su cobertura del accidente ferroviario de Adamuz, desató una oleada de críticas en redes sociales y un intenso debate sobre los límites del humor en contextos de tragedia.

Quequé comunicó su decisión a través de sus redes sociales, donde se despidió de oyentes y compañeros y calificó Hora Veintipico como "el mejor programa" de su carrera. El cómico explicó que llevaba tiempo valorando la posibilidad de parar, aunque los acontecimientos recientes precipitaron su salida: "Tengo que descansar un rato y luego ya veremos", escribió.

La parodia

La polémica se originó tras la emisión de un sketch en el que Quequé caricaturizaba el formato televisivo En boca de todos, presentado por Nacho Abad en Cuatro, cuestionando el tratamiento mediático del siniestro de Adamuz, que dejó 45 fallecidos. La parodia, emitida una semana después del accidente, fue interpretada por muchos usuarios como una falta de respeto hacia las víctimas, mientras que otros defendieron el derecho a la sátira incluso en situaciones de alto impacto emocional.

En el vídeo, el humorista aparece caracterizado con una calva postiza para encarnar al personaje de "Macho Abad", una parodia directa del presentador Nacho Abad. Desde un falso plató bautizado irónicamente como En boca de bobos, Quequé imita su voz y gestos para recrear, en tono satírico, un supuesto programa de la cadena, tal y como escriben desde el programa de la Ser en sus redes sociales.

Macho Abad ha llegado con #enbocadebobos y la entrevista que te hará abrir los ojos. Tenemos todas las respuestas. Bueno, las que quiere él. Programita:https://t.co/sn34yksDUR pic.twitter.com/Zfpuhy8xHM — Hora Veintipico (@HVeintipico) January 21, 2026

El adiós de Quequé

Ante la reacción social, el humorista publicó un extenso comunicado en el que pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos, aunque dejó claro que el objetivo de la parodia no eran las víctimas: "Nos centramos en hacer comedia con lo que había alrededor de la desgracia". En ese mensaje, sin citar directamente a Abad, criticó a los programas que emiten imágenes duras o "truculentas" para ganar audiencia, asegurando que "si la parodia escoció fue porque el dardo dio en la diana".

La decisión de De Miguel ha generado numerosas muestras de apoyo. Compañeros del ámbito periodístico y político, como Iñaki López o Pilar Alegría, han expresado públicamente su respaldo al humorista y su trayectoria, mientras que otros han visto una reacción necesaria al video y la polémica surgida. A lo largo de más de dos décadas, Quequé ha participado en numerosos formatos radiofónicos y televisivos, desde La Vida Moderna y La Lengua Moderna hasta programas en cadenas como TVE, Cuatro o Comedy Central.

Por el momento, no se ha confirmado si Hora Veintipico continuará sin su presentador o si la retirada de Héctor de Miguel supondrá el final definitivo del espacio. El propio humorista ha dejado la puerta abierta a un posible regreso, aunque sin fechas ni certezas, apostando ahora por el silencio y el descanso tras una de las semanas más controvertidas de su carrera.