Azcón garantiza que contratará a todos los médicos que quieran trabajar en Aragón

El candidato del Partido Popular a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este martes que todos los médicos que quieran trabajar en la comunidad autónoma serán contratados y ha defendido las políticas sanitarias impulsadas en los últimos 30 meses de gobierno, así como el proyecto del nuevo Hospital Royo Villanova, que dará servicio a más de 200.000 aragoneses.

Azcón ha contrapuesto la situación actual del sistema sanitario aragonés con la etapa anterior y ha señalado que los datos muestran una evolución positiva. Según ha detallado, la espera media para una intervención quirúrgica se ha reducido en 16 días y la lista de espera quirúrgica ha descendido un 26%.

En materia de recursos humanos, ha indicado que el sistema cuenta con 1.726 profesionales sanitarios más y que el decreto de fidelización de los médicos internos residentes ha permitido contratar a 76 médicos. Además, se han convocado 186 plazas de difícil cobertura, con mejoras en las condiciones laborales para los profesionales.

El candidato popular también ha subrayado el incremento de las plazas universitarias para estudiar Medicina, una medida que ha considerado necesaria ante la falta de profesionales y la demanda de estudiantes interesados en esta carrera.

Inversión y presupuestos sanitarios

En relación con la financiación, Azcón ha señalado que el presupuesto sanitario se ha incrementado un 10% respecto a ejercicios anteriores y que en el presupuesto de 2026 está previsto un aumento adicional del 8%, lo que situará la dotación para Sanidad en más de 3.000 millones de euros.

Ese presupuesto incluye partidas destinadas, entre otras actuaciones, al Hospital de Teruel, a las nuevas urgencias del Hospital Ernest Lluch, a centros de salud en Cuarte, Utebo, Zuera, Arcosur y Caspe, a la reforma integral del servicio de Farmacia del Hospital Miguel Servet y a la implantación de Radioterapia en Teruel.

Azcón ha defendido que estas inversiones buscan reforzar la calidad asistencial y blindar el sistema sanitario público en Aragón.

Avances en infraestructuras sanitarias

El candidato ha recordado distintas actuaciones desarrolladas en los últimos meses, como la puesta en funcionamiento de nueve consultas externas en el Hospital de Alcañiz, la ampliación de las urgencias del Hospital Ernest Lluch, el plan de transformación del Hospital Miguel Servet, la finalización del Hospital Ramón y Cajal en Huesca y la apertura del Centro de Salud de Barbastro.

También ha mencionado la recuperación del servicio de ambulancias en los municipios durante la noche y los fines de semana, una medida que, según ha indicado, se aplicó en los primeros 100 días de gobierno.

Nuevo Hospital Royo Villanova

Uno de los ejes del anuncio ha sido el proyecto de construcción del nuevo Hospital Royo Villanova. Azcón ha explicado que se trata de una inversión aproximada de 285 millones de euros, la más elevada desde que Aragón asumió las competencias en Sanidad. El Plan Funcional ya está elaborado y en las próximas semanas se abrirá un proceso participativo para determinar su ubicación.

El nuevo hospital contará con 78.000 metros cuadrados útiles, 352 camas de hospitalización, con posibilidad de habilitar hasta 272 camas adicionales, 144 consultas externas, 52 gabinetes de exploraciones, 12 quirófanos, 16 puestos de hemodiálisis y 704 plazas de aparcamiento, además de espacios reservados para futuras ampliaciones.

Atenderá al Sector Zaragoza I, que reúne más de 200.000 tarjetas sanitarias, incluyendo la Margen Izquierda de Zaragoza y municipios como Alfajarín, Bujaraloz, Luna, Villamayor y Zuera. El centro dispondrá de urgencias diferenciadas para adultos, pediatría y pacientes geriátricos, y ampliará su cartera de servicios con áreas como Medicina Nuclear, Angiología y Cirugía Vascular, Cuidados Paliativos y unidades especializadas.