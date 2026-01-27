De salvar vidas a no valer nada: Igualdad cambiará las pulseras antimaltrato por tobilleras

Cinco meses después de que estallara la polémica por el fallo en las pulseras antimaltrato del sistema VioGen, en el que numerosos agresores sexuales consiguieron burlar el control de vigilancia, la ministra de Igualdad, Ana Redondo ha comparecido esta mañana para anunciar nuevas medidas que refuercen dicho sistema. Para ello, el Gobierno inyectará hasta 111 millones de euros gracias a la adjudicación de un contrato con una duración inicial de 36 meses que podría prorrogarse hasta los 60.

Entre los puntos a tener en cuenta de esta medida, está la sustitución de las famosas pulseras antimaltrato por unas tobilleras que serán colocadas en los agresores. Según la ministra Redondo, el cambio se produce por "recomendación de los técnicos, ya que es un sistema mucho mejor que el actual". Es decir, que el sistema de pulseras del que tanto sacó pecho la responsable de Igualdad desde que estalló la polémica ya no funciona.

Acorralada por las críticas de la oposición, de colectivos policiales y agrupaciones contra la violencia de género, incluyendo la preocupación de los socios de Gobierno, Ana Redondo siempre defendió desde el primer momento que las pulseras siempre "habían funcionado en todo momento" y que, por tanto, no tenían que preocuparse las víctimas por ello. Sin embargo, eran ya muchas las propias mujeres que habían sufrido hasta violaciones de la orden de alejamiento de su agresor sin que el teléfono móvil les avisara de ello, que tuvo que acudir al Congreso y al Senado a dar explicaciones tras lo sucedido. Allí incluso fue reprobada tras los votos a favor de PP y de Vox y las abstenciones de Junts y PNV, socios de Pedro Sánchez.

🗣️ La ministra de Igualdad Ana Redondo niega que las pulseras telemáticas contra el acoso dejasen de funcionar: «Han funcionado en todo momento». pic.twitter.com/ynBC8t7nYT — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) September 19, 2025

"La tecnología a veces falla"

Además de asegurar que las pulseras funcionaron en todo momento y que las mujeres han estado siempre protegidas, otra de las frases más repetidas por Ana Redondo era que "la tecnología a veces falla". Un mantra con el que se ha parapetado desde septiembre, al igual que ha hecho esta mañana al escudarse con los dos temas de más actualidad en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, donde ningún periodista le ha preguntado sobre el acuerdo.

La ministra Ana Redondo calló y ocultó los fallos de las pulseras antimaltrato. ‼️Exigimos su dimisión. 🗣️ Emma Buj y @MariolaAranda pic.twitter.com/0wPvEz4ZOe — Grupo Parlamentario Popular en el Senado (@PPSenado) October 8, 2025

El 8 de octubre de 2025, la ministra de Igualdad acudió al Senado. Allí siguió con su defensa férrea de que todo estuvo en orden y que incluso no entendía la postura de la Fiscalía, que fue el primer órgano en denunciar en sus memorias el fallo en las pulseras. Redondo no esquivó las críticas, donde fue reprimida con dureza por la bancada popular con las intervenciones de las senadoras Emma Buj y Mariola Aranda.

Los policías denuncian el cambio de postura

Minutos después del anuncio de la nueva medida que reforzará el sistema de vigilancia de los agresores sexuales, el Sindicato Mayoritario de la Policía Nacional, JUPOL, ha denunciado la ‘recogida de cable’ de la ministra después de meses siendo señalada por su inacción al frente de la crisis. "Ustedes son jóvenes y no se acuerdan, pero esta misma ministra de Igualdad, Ana Redondo, hace unos meses defendía las pulseras actuales que ahora van a retirar con una nueva licitación…", cita el sindicato en un comunicado a través de su cuenta en la red social X.

JUPOL muestra además su apoyo a diferentes colectivos policiales como la UFAM, la ODAC, Cimacc o Radio Patrullas por el trabajo realizado en esta labor de vigilancia: "No llega a ser por ellos y hubiéramos tenido que lamentar episodios graves", afirman en su comunicado.

Ustedes son jóvenes y no se acuerdan, pero esta misma ministra de Igualdad, Ana Redondo, hace unos meses defendía las pulseras actuales que ahora van a retirar con una nueva licitación… E incluso nos llamaba "alarmistas" a quienes denunciamos sus anomalías. Desde JUPOL nuestro… pic.twitter.com/iStxANn35W — JUPOL (@JupolNacional) January 27, 2026

La medida aprobada por el Gobierno esta misma mañana incluye además una mejora en la batería de los teléfonos móviles. En los dispositivos electrónicos de los agresores sexuales, la tarjeta SIM pasará a ser electrónica, lo que dificultaría su eliminación para seguir vigilado por el sistema Cometa. Además se aumenta el número de teléfonos en el stock del ministerio para que cuando se realice el traslado de un contrato a otro pueda producirse con mayor celeridad.