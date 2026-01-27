Elma Saiz justifica que se salten el Congreso con la legalización masiva de inmigrantes: "Cada día cuenta"

Tras el sorprendente anuncio en medio de una enorme crisis para el Gobierno de una regularización masiva de medio millón de inmigrantes, la portavoz y ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha justificado que se apruebe mediante Real Decreto ahorrándose la tramitación en el Congreso.

En una entrevista en La Hora de la 1, Saiz ha dicho que "estamos hablando de una modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería, respetando absolutamente en el marco constitucional y en el marco de nuestra pirámide normativa". Según ha afirmado, había una iniciativa legislativa popular "en un cajón": "Nos hemos puesto a trabajar de manera intensa, de manera no sencilla, porque es un procedimiento complejo que tiene que tener todas las garantías para que, por el cauce, es una modificación de un reglamento, para que vea la luz cuanto antes".

"Solamente con los últimos mensajes que he recibido en las últimas horas, desde luego cada día, para personas que están en esta situación, cada día cuenta. Por eso es importante que esto vea la luz y que pueda ser una realidad, como digo, a partir de los primeros días de abril", ha insistido justificando así las prisas.

Elma Saiz: "Desde que se hace la solicitud, habrá un plazo no más de 15 días para que sea admitida a tramite. Desde ese momento ya van a poder trabajar (…) Esta medida tiene legitimidad social y política"#LaHora27E pic.twitter.com/lwjJk1Ik2z — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) January 27, 2026

En la entrevista, Saiz ha precisado las fechas del pacto con Podemos: los inmigrantes que acrediten que estaban en España antes del 31 de diciembre durante un tiempo mínimo de cinco meses, entre otros requisitos, podrán solicitar la regularización entre "más o menos, a mediados, principios de abril" y el 30 de junio de este año. "Con garantías, de manera ágil, de manera eficaz", ha dicho sobre los trámites. Según la ministra, se trata de un día "histórico" porque lo que se está haciendo, a su juicio, es "reconocer, dignificar, dar garantías, oportunidades y derechos" a personas que ya están en España.

Preguntada por los derechos que tendrán los regularizados, la ministra ha señalado que, desde que se hace la solicitud, "habrá un plazo no más de 15 días para que sea admitida a trámite". "Y, desde ese momento de la admisión a trámite, ya van a poder trabajar en cualquier sector, en cualquier lugar del país", ha afirmado.

"El impacto real, positivo, de la migración en nuestro país lo constatamos todos los días. Saben que el 14% de los afiliados son extranjeros, con lo cual es indiscutible ese aporte positivo de la migración al conjunto de la sociedad y también en términos económicos. ¿Por qué no reconocerlo?", ha agregado.

Podemos y la "burorrepresión"

Por su parte, Ione Belarra ha justificado que se salten el Congreso con un real decreto: "No hacía falta pasar por el Congreso para aprobar una regularización extraordinaria, que el Gobierno podía hacerlo 'motu propio', a través del Consejo de Ministros, y por fin se vuelve a demostrar que tengo razón", ha dicho en una entrevista en Canal Red.

Ione Belarra ha manifestado que se aprobará el proceso por decreto para que "sea fácil, para que sea ágil" y para evitar la "burorrepresión y la violencia burocrática que sufren las personas migrantes".