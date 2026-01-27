La Policía desmantela un 'narcopiso' bunkerizado en Sanlúcar

La Policía Nacional ha ejecutado una de las intervenciones más ambiciosas de los últimos años en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). En un operativo que contó con la participación de aproximadamente 100 agentes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se adentraron en la barriada de la Huerta de San Cayetano con un objetivo claro: erradicar de forma definitiva el tráfico de estupefacientes que asfixiaba la zona. Esta actuación se integra en la octava fase de la denominada operación 'Alacrán', un plan estratégico diseñado para limpiar de 'narcopisos' esta área del municipio.

El objetivo: una rama del "Clan de la Pinilla"

Las investigaciones, desarrolladas por la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Sanlúcar de Barrameda, identificaron a un grupo criminal que monopolizaba la venta de droga en el barrio desde hace años. Según fuentes policiales, esta organización constituye una rama activa del conocido "Clan de la Pinilla". Su presencia no solo suponía un desafío a la legalidad, sino que había provocado un grave deterioro en la convivencia vecinal, generando constantes molestias y situaciones de inseguridad para los residentes que convivían a diario con el trasiego de consumidores.

El operativo culminó con la práctica de tres registros domiciliarios. El más relevante se produjo en el punto de venta principal, el cual habían transformado en un auténtico búnker. Con el fin de retrasar la entrada de los agentes y ganar tiempo para deshacerse de las sustancias, la vivienda había sido reforzada con infraestructuras de seguridad extremas: travesaños de acero en accesos y ventanas, rejas reforzadas e incluso planchas de acero instaladas en el interior de las paredes donde se ocultaba la mercancía. Esta ingeniería defensiva permitía al grupo operar con una capacidad de distribución estimada en más de 1.000 dosis diarias de droga.

Incautaciones y prisión para los cabecillas

A pesar del blindaje del inmueble, la rápida intervención policial permitió la incautación de 389 dosis listas para la venta, repartidas entre cocaína y heroína. En total, nueve personas fueron arrestadas por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Entre los detenidos figura el líder de la red, quien coordinaba la infraestructura delictiva. Tras ser puestos a disposición del Juzgado Mixto número 3 de Sanlúcar, se ha decretado el ingreso en prisión preventiva para los tres principales responsables de la organización.

Los investigadores consideran que, tras esta exitosa fase de la operación 'Alacrán', la actividad de este grupo criminal ha quedado totalmente anulada. Con el búnker desmantelado y sus responsables en prisión, la Policía Nacional da por cumplido el objetivo de devolver la seguridad a la Huerta de San Cayetano, eliminando el que se consideraba el punto de venta de estupefacientes más activo de toda la localidad.