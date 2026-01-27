El PSOE de Monforte blinda el sueldo al alcalde denunciado por acoso sexual: cobrará 62.555 euros

José Tomé renunció a la presidencia de la Diputación de Lugo tras ser denunciado por acoso sexual por hasta seis mujeres y ahora sus compañeros de partido en el Ayuntamiento de Monforte de Lemos, en Lugo, han blindado su sueldo como alcalde.

Una iniciativa que han llevado al pleno los nueve ediles socialistas y que ha apoyado el regidor gallego para subirse el sueldo hasta los 62.555,01 euros anuales, más de 3.000 euros al mes. En total 10 votos a favor de la iniciativa socialista, frente a los 7 votos en contra del resto de partidos de la oposición: cuatro del Partido Popular, dos del BNG y uno de Esperta Monforte que no han podido impedirlo.

Desde las filas socialistas del consistorio, la teniente de alcalde, Gloria Prada y el propio Tomé han asegurado que están "súper tranquilos" ante este movimiento. Ha señalado el propio alcalde que "tiene el mismo derecho que los demás alcaldes a cobrar" y la situación que vive "se debe a una mezcla de fuego amigo con la colaboración del Partido Popular".

Por su parte, Prada ha avanzado que van a seguir gobernando con normalidad y Tomé mantiene su confianza en que su situación "se resolverá cuando toque". Tras ello, la edil señala que espera que se le pida perdón porque "cuando no hay pruebas, no existen los hechos ni la culpabilidad, uno es inocente, no es culpable".

El PSOE gallego evita pronunciarse

Desde la dirección del PSOE gallego han evitado pronunciarse al respecto. Se limitan a reconocer la "autonomía local". En cualquier caso, Tomé sigue apartado del partido y en el grupo de no adscritos al que no le han acompañado estos nueve ediles socialistas.