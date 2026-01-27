Después de que el Gobierno anunciara por sorpresa un pacto con Podemos para la regularización de medio millón de inmigrantes, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha precisado los requisitos para esa regularización. Son los siguientes:

Llevar un mínimo de cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025: la permanencia en España podrá acreditarse con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos.

Haber solicitado protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025

No contar con antecedentes penales.

"No suponer una amenaza para el orden público, conforme al Estado de Derecho", según fuentes del ministerio.

Además, se permitirá "la regularización simultánea de hijos e hijas menores que ya se encuentran en España". En este caso, han añadido que su vigencia será de cinco años.

El plazo de tramitación será de máximo tres meses, pero con la mera admisión a trámite de las solicitudes podrán empezar a trabajar desde el primer día.

En cuanto a la autorización que reciban, será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería.

Podemos: "declaración responsable" y facturas

Desde Podemos, la otra pata del pacto, su secretaria general, Ione Belarra, ha prometido que se darán "facilidades" y en el caso de los antecedentes bastará una "declaración responsable" de que no han cometido delitos si no pueden aportar los antecedentes penales de su país de origen.

En una entrevista en Canal Red, la diputada ha afirmado que desde el Gobierno se pondrán "facilidades" para que los aspirantes recopilen la documentación necesaria para el proceso.

Belarra explica que si los inmigrantes no pueden conseguir la documentación, que además luego habría que traducirla para hacerla oficial en España, van a poner "más facilidades". Así, señala que si su país no se los da, tenga que ser el Gobierno español quien tenga la "responsabilidad de ponerse en contacto" con el país de origen del migrante para solicitarlos.

Y, en caso de que el país no los proporcione, ha exclamado: "que valga una declaración responsable de que efectivamente tú no tienes antecedentes penales, de manera que sorteemos también ese problema" y la "burocracia insufrible".

En cuanto a las pruebas de que llevan residiendo en España cinco meses, Belarra ha señalado que bastará "cualquier documentación que sea válida en derecho" como facturas o citas médicas. Así, ha deslizado la líder de Podemos, se podrá "sortear" el empadronamiento como único acceso a la regularización.