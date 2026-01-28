Ábalos anuncia desde prisión que renuncia al acta de diputado

El exministro de Fomento José Luis Ábalos, en prisión desde noviembre, ha anunciado su renuncia al acta de diputado "ante la Mesa del Congreso". En un mensaje difundido a través del perfil en redes sociales que creó tras su entrada en la cárcel el pasado mes de noviembre, Ábalos señala que había mantenido el acta hasta ahora, "desde la aprobación del Suplicatorio y pese a las prisas de los órganos de gobierno de la Cámara por suspender" sus "derechos y deberes como diputado" por "la importancia de hacer prevalecer la integridad del derecho de representación".

Pero ahora, señala Ábalos, entiende que no puede "sostener" el acta "en mi actual situación procesal y sobre la que estoy proyectando toda mi actividad en ejercitar mi derecho de defensa y el amparo de mi inocencia".

#EnElNombreDeÁbalos | Una vez resuelto por la Sala II del Tribunal Supremo mi Recurso de Apelación contra el Auto de Prisión, hoy he presentado ante la Mesa del Congreso mi renuncia al acta de diputado por València, dado que en todo este proceso he considerado que el respeto a… pic.twitter.com/GDYjUyHRjm — EN EL NOMBRE DE ÁBALOS (@abalosmeco) January 28, 2026

En un extenso comunicado, el socialista afirma que "ha sido un verdadero honor ser diputado de las Cortes generales" durante siete legislaturas y da su "gratitud a los valencianos y valencianas" que le han permitido, dice, "servir al pueblo español para proteger y expandir las garantías individuales y colectivas, los principios que son esencia de la Constitución Española y de la historia parlamentaria de España, y donde siempre he buscado fortalecer la justicia social, la libertad, la igualdad y el pluralismo como valores supremos y fundamentos de un Estado social y democrático de Derecho". Ábalos está imputado entre otros delitos por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

"Puedo decir con orgullo que ha sido una responsabilidad emocionante. ¡Gracias por tanto!", dice Ábalos, en prisión preventiva por "riesgo extremo de fuga", según dictaminó el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente y ratificó el mismo tribunal hace apenas unos días.

Ábalos, que formaba parte del Grupo Mixto del Congreso, ya estaba suspendido de sus derechos parlamentarios, sin sueldo ni capacidad de voto, desde que se confirmó su procesamiento. Ahora será sustituido por otro candidato del PSOE por Valencia.