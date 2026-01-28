El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) transmitió al comisario José Manuel Villarejo en noviembre de 2014 que era "más importante la info (información) conseguida sobre objetivos de interés en los centros de contactos del suegro de PS (Pedro Sánchez) que las alertas del propio Villarejo sobre la peligrosidad del actual presidente del Gobierno.

Libertad Digital publica en exclusiva el correo electrónico que remitió un agente del CNI al comisario Villarejo. En dicho email, los servicios de Inteligencia españoles desprecian un informe "confidencial" que elaboró el comisario alertando sobre los riesgos de la posible llegada al poder de Sánchez. El citado informe de Villarejo sobre Sánchez con fecha 9 de noviembre de 2014, publicado por LD, detallaba la red de prostíbulos y saunas gais del suegro del presidente del Gobierno, Sabiniano Gómez. El documento de 5 páginas, denominado "Riesgos PS" en alusión a Pedro Sánchez, fue entregado también a la Secretaría de Estado de Seguridad del Gobierno de Mariano Rajoy. El escrito describía al actual presidente del Gobierno como "un sujeto con inquietantes antecedentes de conducta que deberían valorarse" y destacaba su "marcado carácter trepa y arribista".

La contestación del CNI a las advertencias de Villarejo sobre Pedro Sánchez que desvela este diario se produjo concretamente el 25 de noviembre de 2014 a las 19:25 horas con el asunto "Gestiones PS y OP14". Un agente de la Inteligencia Española escribe un email al comisario desde una cuenta de correo electrónico que utiliza el dominio "areatec.com". Este dominio encubierto, no oficial, lo utilizó el servicio de inteligencia español durante años para comunicaciones sensibles, correos electrónicos y operaciones.

El agente del CNI comunica a Villarejo que "es más importante la info conseguida sobre objetivos de interés en los soportes de los centros de contactos del suegro de PS". Además, añade que es "un error seguir perdiendo el tiempo con él, en breve no va a ser nadie de interés político":

Por ahora es más importante la info conseguida sobre objetivos de interés en los soportes de los centros de contactos del suegro de PS, que las incidencias que supondrían los cambios que ya está haciendo en su partido. Según lo que nuestra Seño ha sabido desde dentro, interesa que siga dividida la fuerza que ahora parece que empieza a volver a tener.

Céntrate en OP14 y limítate a hacernos llegar un resumen de los datos de PS que consiguen en tu casa, la gente de Marcel que como es Elad quien los dirige, según él nos está informando, por ahora estamos al día en los avances sobre los controles y seguimientos que están haciendo.

Sería bueno que cuanto antes confirmes la cita para el mes que viene con JLA como te llevamos insistiendo, para quedar bien en la plaza de Castilla una vez que cierres los acuerdos con OP14.

Cualquier info nueva de OP14 avisa y sobre PS creemos que es un error seguir perdiendo el tiempo con él, en breve no va a ser nadie de interés político, cosa que ya han confirmado todas nuestras fuentes.

Cabe destacar que la Policía y el CNI utilizaron las saunas gais y los prostíbulos del suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez, para grabar a objetivos independentistas catalanes, dirigentes próximos a ETA y cargos del PSOE e incluso del PP. Posteriormente, dichas grabaciones eran supuestamente utilizadas para captar a esos objetivos.

Las siglas PS se corresponden con Pedro Sánchez, R1 sería una alusión al entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán; nuestra Seño, sería la entonces vicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy que controlaba los Servicios de Inteligencia, Soraya Sáenz de Santamaría; OP14 (Objetivo Principal 14) se referiría a Abdul Rahman El Assir, un traficante de armas cercano al rey Emérito Juan Carlos I; Marcel aludiría al que fuera jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas; Elad correspondería al inspector de Policía Rubén Eladio López; y finalmente, JLA sería el que fuera juez decano de Madrid José Luis González Armengol.

La trayectoria de Sánchez será "efímera"

Tal y como desveló LD, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) desveló al comisario José Manuel Villarejo que Pedro Sánchez dejaría de ser secretario general del PSOE tras ganar las primarias de 2014 "si al final termina saliéndose demasiado del guion que en su día se pactó con FG (Felipe González) y el resto a los que nunca se les dejó de ayudar y proteger por instrucciones de SM (Su Majestad, el Rey emérito Juan Carlos I)".

Además, en la misma carta el agente del CNI pide al comisario Villarejo que no se distraiga "demasiado" con Pedro Sánchez porque para el CNI es "un tema de escasa entidad". "Dada tu experiencia en estos temas no cuadra que sigas creyendo en la gravedad del peligro que supone la conducta de este sujeto ni el riesgo de que según tú algún día pueda tener algún poder de decisión que afecte a la seguridad nacional", apuntaba el agente de Inteligencia a Villarejo mientras afirmaba paradójicamente que la trayectoria de Sánchez será "efímera":

