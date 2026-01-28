El jefe de Gabinete de Teresa Ribera reconoce "cuatro o cinco reuniones" con Koldo

El que fuera jefe de Gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico con Teresa Ribera, Marc Pons, ha reconocido haber tenido "cuatro o cinco reuniones" con Koldo García Izaguirre, exasesor de José Luis Ábalos investigado en el caso Koldo.

¿Qué es la trama de hidrocarburos? La trama de hidrocarburos comprende una investigación judicial y policial en España sobre una organización criminal presuntamente dedicada al fraude fiscal, corrupción y tráfico de influencias en el sector de distribución y comercialización de carburantes. La trama cuenta con una estructura compleja que opera mediante empresas pantalla y mecanismos financieros diseñados para evadir impuestos (especialmente IVA y el impuesto especial sobre hidrocarburos), blanquear capitales y obtener ventajas ilegales en la obtención de licencias para operar en el sector. La UCO estima que la cantidad defraudada supera los 182,5 millones de euros entre 2021 y 2024 y parte de los beneficios se habría desviado al extranjero a cuentas en Portugal, China o Colombia. Los presuntos cabecillas de la trama son Víctor de Aldama y Claudio Rivas de los que se cree que controlaban empresas relacionadas con el comercio de combustible y estructuraban el fraude a través de sociedades instrumentales — entre ellas Villafuel S.L. y Have Got Time S.L.— y testaferros para ocultar la identidad de los dueños y dificultar la investigación. La investigación apunta que la trama pagó cerca de un millón de euros en sobornos o favores para "comprar la voluntad" de políticos y facilitar licencias, incluidas contraprestaciones como un chalet entregado al exministro José Luis Ábalos. Con estas prácticas habrían buscado influir en decisiones de varios ministerios, como Transportes, Industria (Reyes Maroto) y Transición Ecológica (Teresa Ribera). Las conversaciones interceptadas y la documentación policial incautada sugiere la existencia de vínculos entre la trama y cargos públicos o asesores políticos. La causa principal de la trama de hidrocarburos se tramita en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido ampliar la investigación hasta 2026 y prevé más imputaciones según avance el análisis de documentación incautada y comunicaciones interceptadas. El caso de hidrocarburos está también relacionado con otros procedimientos —como el llamado caso Koldo— en los que aparecen implicadas las mismas figuras políticas y los mismos contactos entre empresarios y altos cargos. Leer más

El exjefe de Gabinete de Ribera ha declarado este miércoles en calidad de testigo en la Audiencia Nacional en el marco del caso Hidrocarburos, en el que se investiga una trama de fraude de impuestos que se vincula con la trama Koldo. Los mismos que supuestamente defraudaron el IVA de los hidrocarburos fueron aquellos que antes habían pedido presuntamente a Víctor de Aldama, Ábalos y Koldo García que mediasen para que su empresa Villafuel consiguiese la licencia de hidrocarburos sin la documentación necesaria.

Según han revelado fuentes jurídicas a Libertad Digital, Pons ha reconocido estas reuniones con Koldo, si bien ha negado que tuvieran algo con la concesión de la licencia a Villafuel. Una de esas reuniones, según ha destacado, se produjo entre los dos ministros, Koldo y él, como jefe de Gabinete de Ribera. Esta conversación se produjo el 6 de abril, antes, según ha reconocido, de que Koldo se intercambiase un mensaje con él al respecto de Villafuel.

En concreto, según desveló un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que publicó este diario la reunión se produjo dos días antes de que Koldo le reenviase una fotografía procedente de un chat con Víctor de Aldama en la que se mostraba documentación que Villafuel necesitaba para obtener la licencia. Aun así, según ha declarado Pons, la reunión a cuatro fue muy escueta, de apenas 15 segundos, y trataba sobre un tema de costas.

Por el contrario, la UCO apuntaba a que esa reunión de alto nivel entre ambos Ministerios podría estar vinculada directamente al mensaje del 8 de abril, en el que Koldo le manda a Pons "la fotografía del justificante correspondiente al registro electrónico realizado a las 11:00:22 horas del 16 de febrero de 2021, registro documental en el que Villafuel S.L. presentó documentos afectos a los fondos propios vinculados al cumplimiento de los requisitos exigidos para autorizarla a actuar como operadora".

Claudio Rivas se niega a declarar

Por su parte, el socio más directo de Aldama y la persona que habría liderado la trama, Claudio Rivas, se ha negado a declarar alegando que no es de recibo que sea la primera persona del caso citada cuando es el único investigado que ha tenido que personarse este miércoles en la Audiencia Nacional. Por ello, se ha acogido a su derecho a no prestar declaración y ha aseverado que declarará más adelante, según han explicado estas mismas fuentes.

En los sucesivos informes que se han conocido de la UCO, la Guardia Civil sitúa a Claudio Rivas como el principal beneficiario del fraude de los hidrocarburos siendo este el que no quería aportar todos los datos necesarios para conseguir la licencia debido a que su nombre ya era conocido por la Justicia por anteriores negocios. Por ello, Rivas habría pedido ayuda a Aldama con el objetivo de que este utilizase sus influencias en el Ministerio de Transportes para que Koldo y Ábalos intermediasen con la cartera que ahora dirige la también dirigente socialista Sara Aagesen.

Además de Claudio Rivas –como investigado— y Marc Pons –como testigo— la Audiencia Nacional tenía prevista la declaración de otro testigo, Juan Ignacio Bidart, que ejerció como jefe de Gabinete del Ministerio de Industria de la dirigente socialista Reyes Maroto. Sin embargo, el exjefe de Gabinete de la ahora líder del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid no ha podido acudir a la declaración por motivos logísticos causados por las inclemencias climáticas que se han vivido este miércoles en la capital. Bidart también se habría reunido con Koldo en el marco de la licencia de Villafuel.