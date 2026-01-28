El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha decidido no asistir a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para explicar, entre otras cosas, por qué su ministerio obstruyó la investigación de los eurodiputados que realizaron una misión en el Campo de Gibraltar en octubre de 2025 a raíz del asesinato de dos guardias civiles en Barbate. Según avanzó Libertad Digital, el ministro ordenó la retirada de la embarcación en la que iban a bordo estos agentes cuando fueron embestidos por una narcolancha para que no fuera analizada por los enviados especiales de la Unión Europea.

Desde el Gobierno de España no se han dado explicaciones de su ausencia en Estrasburgo, donde no estaba obligado a acudir, pero sí que es cierto que, en base a las pruebas audiovisuales, sociales y penales que se ve sobre todo en el Sur de nuestro país, era más que obligada su asistencia por cuestión moral y política. No obstante, Marlaska sí que ha enviado una carta donde ha explicado las mejoras que ha realizado el Ejecutivo español para fortalecer la lucha contra el narcotráfico.

En su misiva, Marlaska afirma que "España está actuando con firmeza frente al crimen organizado y otras amenazas a la seguridad europea y al incremento de la violencia dirigida contra los funcionarios policiales". El ministro además asegura que "se han ejecutado expedientes por valor de más de 70,5 millones de euros" destinados a mejorar las condiciones humanas y materiales de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

‘Profesión de riesgo’ y ‘eurodelitos’

Además de su comparecencia en Estrasburgo, la Unión Europea informó tras conocer las conclusiones del informe de la misión de los eurodiputados que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, mientras se tramita a nivel europeo, los Estados miembros (en los que se incluye España) tienen que ir tramitando la calificación de ‘profesión de riesgo’.

Según ha podido señalar la Conferencia Española de Policías (CEP), que es el sindicato de policías que ha promovido esta misión, se pide que los países miembros de la Unión Europea avancen a nivel nacional este trámite, porque la administración europea va a un ritmo lento. No obstante, el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho caso omiso a esta petición. Misma situación sucede con la tipificación de ‘eurodelito’ a cada agresión que sufran los agentes de Policía y de Guardia Civil a manos de narcotraficantes o de otro tipo de delincuentes.

JUCIL desmiente a Marlaska

En EsNoticia, informativo que dirige Juan Pablo Polvorinos, el portavoz de JUCIL en Andalucía, Agustín Domínguez, pone en entredicho lo que Fernando Grande-Marlaska asegura en su carta y afirma que esas mejoras no existen: "A mí me gustaría saber dónde están esas mejoras. Las embarcaciones que nos han dado no están dando el resultado que se esperaba y tampoco tenemos medios materiales".

Narcolanchas disparan a la Guardia Civil en una operación en Andalucía pic.twitter.com/qaArbXXpRy — Libertad Digital (@libertaddigital) January 28, 2026

Preguntado por la inacción del Gobierno de España por no aplicar ninguna medida real, Agustín Domínguez asegura que la falta de preocupación por el Ejecutivo es cada vez más evidente: "La explicación es la misma por la que no ha acudido a Europa a dar explicaciones. Es la despreocupación total de lo que nos está pasando en Andalucía". Incluso piden ahora ampliar la zona de Especial Singularidad del Campo de Gibraltar "a todo el sur andaluz".

Narcobúnkeres y tiroteos en plena mar

Las pruebas audiovisuales son cada vez más evidentes. Pruebas recogidas además ni 24 horas antes de que el ministro Marlaska diese plantón al Parlamento Europeo. Por ejemplo, en una de las zonas marítimas del sur de Andalucía, una narcolancha trató de escapar de una persecución policial. Para evitar ser detenidos por los agentes de la Benemérita, comenzaron a disparar con sus armas a la patrullera. En el suceso hay al menos tres agentes heridos, cuatro personas detenidas y dos embarcaciones intervenidas.

❗️ Desmantelado un narcopiso bunkerizado y detenidas nueve personas en Sanlúcar ➡️ La operación, vinculada al Clan de la Pinilla, ha permitido incautar casi 400 dosis de cocaína y heroína listas para su venta 🔗 https://t.co/XVoZc22VjX pic.twitter.com/0fXjiemy8C — Barramedia (@Barramedia_) January 27, 2026

Mientras tanto, la Policía Nacional tiene que encontrarse con escenas como las que vieron en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde un equipo de agentes desmantelaron un narcopiso bunkerizado de arriba a abajo. La operación, vinculada al Clan de la Pinilla, ha conseguido incautar casi 400 dosis de cocaína y heroína listas para su venta. Nueve personas también han sido detenidas. Las imágenes hablan por sí solas.