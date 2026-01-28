El Supremo remitirá la investigación de las adjudicaciones de obra pública de la trama Koldo a la Audiencia Nacional

El Tribunal Supremo remitirá la pieza de la Trama Koldo en la que se investiga el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública a la Audiencia Nacional. Todo ello, después de que el exministro de Transportes José Luis Ábalos haya renunciado a su acta de diputado y, por ende, a su condición de aforado.

En la citada pieza donde el magistrado Leopoldo Puente investigaba la canalización de las mordidas a través de Servinabar y que salpica a varias empresa como Acciona, ya no hay ningún aforado después de que renunciase a su acta previamente el también exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el Tribunal Supremo remitirá previsiblemente la causa en las próximas horas o días al Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, dirigido por el magistrado Ismael Moreno". Este es el juez que investiga la parte de la trama Koldo que no afectaba a los aforados. Concretamente, la compra de material sanitario durante la pandemia del covid-19.

"No obstante, el Supremo sí celebrará igualmente el primer juicio sobre la trama Koldo que sentará en el banquillo de los acusados por primera vez a Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama y cuyo inicio está previsto para el mes de abril", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "el único caso en el que el Supremo podría seguir adelante con la causa, a pesar de que los investigados dejasen de ser aforados, sería si se ha dictado ya el auto de apertura de juicio oral. La investigación de la pieza que ahora será trasladada a la Audiencia Nacional todavía es incipiente y la instrucción de la misma tardará muchos meses, por lo que tanto Ábalos como los demás imputados ganarán tiempo de cara a una sentencia firme. En concreto, la AN tiene que coger las riendas de la investigación, terminarla, marcar fecha para juicio, celebrarlo y dictar sentencia".

"Además, una vez la Audiencia Nacional dicte sentencia, si esta es condenatoria, los dirigentes socialistas podrían recurrir a la Sala de Apelación del mismo órgano judicial llegando a trasladarse el caso a última instancia, por lo que volvería de nuevo al Tribunal Supremo. En total, se estima que podría tardar diez años en que hubiera una sentencia firme para el caso en el Alto Tribunal", concluyen.

Lo deja por su situación procesal

Ábalos señala que había mantenido el acta hasta ahora, "desde la aprobación del Suplicatorio y pese a las prisas de los órganos de gobierno de la Cámara por suspender" sus "derechos y deberes como diputado" por "la importancia de hacer prevalecer la integridad del derecho de representación". El exministro había mantenido su acta incluso después de que el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, le enviase a prisión junto a su exasesor.

Así se desprende de una publicación que el exministro ha compartido en redes sociales en la que señala que entiende que no puede "sostener" el acta "en mi actual situación procesal y sobre la que estoy proyectando toda mi actividad para ejercitar mi derecho de defensa y el amparo de mi inocencia".

En febrero de 2024 Ábalos desafió a Sánchez y anunció que pasaría al Grupo Mixto, por lo que no renunciaba a su acta de diputado pese a la insistencia del PSOE. Durante una rueda de prensa que ofreció el exdiputado después de la petición del PSOE, este señaló que se iba a defender y que esperaba asistir "al final de esta partida y obligar a que quienes ahora pretenden echarme a la calle por la puerta de atrás tengan que mirarme a la cara a mí y a muchos compañeros y compañeras del partido que me animan a seguir adelante".

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com