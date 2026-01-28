La Justicia obliga al Instituto Sagasta de Logroño a permitir el velo islámico

El Instituto Sagasta de Logroño levanta la prohibición y permitirá a sus alumnas acceder al centro con el hiyab o velo islámico.

Así lo ha comunicado la directora del instituto, Rosario Cuartero, después de que el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Logroño haya emitido una sentencia en la que considera que la prohibición de acceder al centro con esta prenda vulnera el derecho fundamental de libertad religiosa.

El tribunal estima de forma parcial el recurso presentado por una alumna de primer curso de Bachillerato Internacional que fue expulsada en septiembre por acudir con velo en contra de la normativa del centro notificada el pasado curso a todas las familias.

"Como demócrata, admito y acato la ley, las normas y lo que dicen los jueces", ha señalado Rosario Cuartero, que levanta el veto desde este miércoles, aunque la citada sentencia es recurrible.

El centro aplicó su reglamento interno

En cualquier caso, insiste Cuartero en que lo que ha hecho el centro, el único que imparte Bachillerato Internacional en la capital logroñesa, es aplicar su reglamento interno que "no permite el uso de gorros, gorras, viseras, capuchas, boinas y similares en el interior del edificio". Un reglamento que aplicó al inicio de este curso 2025/2026 tras "un año de un estudio muy profundo", la aprobación por mayoría absoluta del Claustro y también del Consejo Escolar.

Ha subrayado también Cuartero que este reglamento "no va en contra de nada ni de nadie" y que, aunque ha generado "mucho ruido mediático en la calle", dice, no ha ocurrido lo mismo dentro del Instituto Sagasta donde "ha primado la normalidad".

Por su parte, la Consejería de Educación de La Rioja ha emitido una nota donde señala que respeta y acata el pronunciamiento judicial en relación a una cuestión que, ante la falta de normativa estatal, quedaba a decisión de los centros.