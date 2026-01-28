La AUGC estalla contra el Gobierno tras el tiroteo de narcos a la Guardia Civil: "Miran para otro lado"

La violencia vinculada al narcotráfico volvió a quedar patente el pasado sábado en Aznalcázar (Sevilla), donde los ocupantes de una narcolancha dispararon contra agentes de la Guardia Civil que trataban de interceptar la embarcación en el río Guadalquivir. El enfrentamiento se saldó con tres agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) heridos leves, cuatro personas detenidas y dos embarcaciones intervenidas.

Los hechos ocurrieron en el caño conocido como Brazo de la Torre, donde se detectaron varias lanchas semirrígidas que, presuntamente, intentaban resguardarse de las adversas condiciones meteorológicas, ha informado la Guardia Civil. Ante esta situación, se activó un operativo especial con apoyo del Servicio Aéreo y efectivos del GAR para proceder a su interceptación.

Durante la actuación, y tras identificarse los agentes, desde una de las embarcaciones se efectuaron disparos contra los guardias civiles, lo que obligó a estos a responder con fuego disuasorio para garantizar su seguridad y controlar la intervención. "En esta operación, los agentes de la Guardia Civil tuvieron que hacer uso de sus armas a fin de repeler el acometimiento de quienes se encontraban en dichas embarcaciones", ha destacado el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano. No se registraron heridos por arma de fuego, aunque tres efectivos del GAR precisaron asistencia médica por lesiones leves sufridas durante el operativo.

La operación concluyó con la detención de cuatro personas y la incautación de dos narcolanchas. "La detención de estas cuatro personas ha sido fundamental para la interceptación de las semirrígidas y la prueba de que la presión policial crece cada día en nuestro río", ha comentado el subdelegado.

Narcolanchas disparan a la Guardia Civil en una operación en Andalucía pic.twitter.com/qaArbXXpRy — Libertad Digital (@libertaddigital) January 28, 2026

"Esta intervención es el resultado tanto del fuerte seguimiento como de la intensificación de las labores de vigilancia e investigación que viene implementando la Guardia Civil en el Guadalquivir", ha destacado Toscano.

La denuncia de la Guardia Civil

Tras el suceso, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha vuelto a reclamar que se reconozca como profesión de riesgo y el endurecimiento del Código Penal.

"Y seguimos sin ser profesión de riesgo", denunciaban en sus redes sociales. "Esto no es un ‘incidente’, es la prueba de que trabajamos en primera línea contra el crimen organizado, con armas de guerra enfrente y medios insuficientes detrás", insisten sobre el trabajo diario de los cuerpos de seguridad.

Y seguimos sin ser profesión de riesgo. Narcolanchas disparan a la Guardia Civil en una operación en Andalucía: 4 detenidos y 3 agentes heridos.

🟥Mientras el narco va armado hasta los dientes, el Gobierno mira hacia otro lado y sigue negando lo evidente: trabajamos bajo amenaza… pic.twitter.com/ajQe9nYWDL — AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) January 27, 2026

"Mientras el narco avanza con impunidad, el Gobierno, mira hacia otro lado y sigue negando lo evidente", la asociación continúa insistiendo en exigir la declaración de profesión de riesgo, la jubilación anticipada y los medios materiales y humanos que exige esta amenaza real.

Sobre los últimos incidentes insiste en que "no son estadísticas", sino "compañeros que salen de servicio sin saber si volverán". "La Guardia Civil no puede seguir pagando con su vida la inacción política", sentencian en un comunicado a través de su canal de Whats App.