La Guardia Civil denuncia la situación límite de Ceuta por la avalancha de menas: "Falta de todo: agentes y medios"

La situación migratoria en Ceuta vuelve a estar al límite. En apenas una semana, el área de Menores de la Ciudad Autónoma ha recibido a cerca de una treintena de menores extranjeros no acompañados, elevando la cifra total de acogidos hasta los 378. Un número que triplica con creces la capacidad máxima del sistema, fijada en solo 132 plazas, y que vuelve a evidenciar el colapso estructural que sufre la ciudad fronteriza.

Este nuevo repunte coincide con el último avance en materia migratoria de Pedro Sánchez y el pacto con Podemos acerca de la legalización masiva de inmigrantes, además del aumento notable de los intentos de entrada irregular tanto por mar como a través del vallado fronterizo del Tarajal y Benzú. La Guardia Civil mantiene un despliegue constante para contener la presión, especialmente ante las entradas a nado, una práctica que se repite con mayor intensidad cada vez que empeora el tiempo en el Estrecho.

Mientras tanto, la solución pasa, una vez más, por el reparto de menores hacia la Península. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha confirmado que desde el pasado mes de septiembre se ha procedido al traslado de 242 niños a otras comunidades autónomas, en aplicación del Real Decreto-ley 2/2025, aprobado para hacer frente a contingencias migratorias. Sin embargo, el ritmo de las reubicaciones sigue siendo insuficiente frente al flujo constante de llegadas.

La climatología adversa no ha hecho sino agravar el escenario. Con aviso naranja activado y rachas de viento que superan los 55 kilómetros por hora, la experiencia demuestra que estos episodios suelen ir acompañados de un incremento de los intentos de entrada, tanto por el mar como por la valla.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil se ha reforzado el dispositivo con embarcaciones del Servicio Marítimo, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y patrullas de costa. Aun así, las asociaciones profesionales alertan de que el sistema está al borde del colapso.

El reflejo del abandono institucional

La asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) califica la situación de "insostenible". Denuncian rescates continuos durante las 24 horas del día y una presión constante sobre el vallado. "Rescatamos nadadores durante las 24 horas del día, es un no parar. Y la presión en el vallado fue incesante ayer. Una locura", aseguran fuentes de la entidad, que alertan de la falta crónica de medios materiales y humanos.

"No disponemos de medios suficientes para poder abarcar la presión que se está sufriendo. Es imposible", reconocen. Según la IGC, la Guardia Civil de Ceuta carece de los recursos materiales y humanos óptimos. Entre las principales carencias destacan la escasez de vehículos adecuados. Según confirman, no hay suficientes coches con mampara de seguridad, lo que obliga a trasladar a migrantes sin las mínimas garantías para los agentes. "Esto supone un riesgo evidente; nunca sabes a quién estás subiendo al coche", advierten.

A ello se suma la insuficiencia de medios marítimos para el rescate de nadadores. La asociación reclama la incorporación de una embarcación de salvamento dedicada exclusivamente a estas labores, aunque reconoce que el problema de fondo es la falta de personal para operar este tipo de recursos. "Falta de todo: agentes, coches y medios. Así es imposible", insisten.

La precariedad alcanza incluso al equipamiento básico. Algunos guardias civiles se ven obligados a reutilizar uniformes empapados del día anterior por falta de repuestos, y carecen de ropa adecuada para la lluvia, una situación que refleja el abandono institucional que denuncian desde hace tiempo.

Con una previsión meteorológica adversa para los próximos días, en la Guardia Civil temen que la presión migratoria se mantenga o incluso aumente. Ceuta vuelve a convertirse así en el espejo de una política migratoria que llega tarde y sin los recursos necesarios, dejando a la ciudad y a sus fuerzas de seguridad al límite de su capacidad.