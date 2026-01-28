Las imágenes que destapan el abandono de las vías de Cercanías en Barcelona: óxido y sujeciones destrozadas

1 / 6

Las fotografías que hoy publica Libertad Digital están tomadas esta misma semana en las vías de uno de los trenes de lo que en Cataluña se denomina "Rodalies - R2 Sud". El trayecto al que afecta es el de Barcelona - Villanueva y Geltrú (Vilanova i la Geltrú). Y el estado de los raíles y las fijaciones es el que se puede comprobar: totalmente corroídas por la humedad y casi despedazadas en algunas de sus partes.