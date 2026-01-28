Menú
Las imágenes que destapan el abandono de las vías de Cercanías en Barcelona: óxido y sujeciones destrozadas

Las fotografías, tomadas esta semana en la línea R2 Sud de Rodalies, muestran claramente raíles y fijaciones oxidadas por la humedad y el salitre del mar.

Las fotografías que hoy publica Libertad Digital están tomadas esta misma semana en las vías de uno de los trenes de lo que en Cataluña se denomina "Rodalies - R2 Sud". El trayecto al que afecta es el de Barcelona - Villanueva y Geltrú (Vilanova i la Geltrú). Y el estado de los raíles y las fijaciones es el que se puede comprobar: totalmente corroídas por la humedad y casi despedazadas en algunas de sus partes.

Fijaciones comidas por el óxido, sujeciones destrozadas y con los tornillos al aire, los propios tornillos corroídos por completo, raíles horadados por la humedad. Así es el estado de las vías en algunas de las zonas de España.

El abandono del mantenimiento afecta a buena parte del servicio global ferroviario.

Se trata de una zona de mar y eso expone aún más al deterioro de las infraestructuras ferroviarias españolas.

Estas fotos prueban que la falta de cuidado sobre los trenes no afecta exclusivamente a la alta velocidad española. Afecta a toda la red viaria nacional.

Mientras países como Francia o Italia triplican el gasto en mantenimiento y seguridad, España ha mantenido su red con presupuestos de "supervivencia", priorizando el crecimiento en kilómetros de la alta velocidad sobre el mantenimiento de la red.

