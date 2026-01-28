Marlaska da la espantada en el Parlamento Europeo y no acude a explicar las sombras de la tragedia de Barbate

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tenía este miércoles una cita importante en el Parlamento Europeo. La institución le había citado para comparecer ante la Comisión de Peticiones y explicar los puntos oscuros de la tragedia de Barbate (Cádiz), donde murieron dos guardias civiles arrollados por una narcolancha. Querían explicaciones de la investigación, el acceso a pruebas clave y la actuación del Ministerio antes, durante y después de los hechos.

Marlaska ha decidido no acudir a Bruselas y ha evitado dar explicaciones en persona, pese a estar formalmente llamado por el Parlamento Europeo. En su lugar, ha remitido una carta al presidente de la comisión en la que ha defendido la actuación de Interior, ha enumerado los planes y refuerzos en la zona y ha eludido responder directamente a las dudas sobre la retirada de pruebas y la gestión política del caso abierto tras la tragedia.

La citación se produjo tras las denuncias de eurodiputados que visitaron la zona y alertaron de obstáculos para acceder a material clave de la investigación. Según esos informes, partes de la embarcación implicada no estaban disponibles y ciertos elementos habrían sido retirados antes de las inspecciones. El Ministerio del Interior ha negado reiteradamente cualquier irregularidad o encubrimiento y ha defendido la actuación policial y judicial oficial.

Carta de Marlaska a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

La ausencia del ministro este miércoles comenzó a vislumbrarse el lunes cuando el Ministerio del Interior no actualizó la agenda semanal de Marlaska y su departamento, preguntado sobre la presencia del ministro en la Eurocámara, contestaban con un "no lo sé". La confirmación ha llegado a primera hora de este miércoles cuando la agenda del Gobierno que hace pública el Palacio de La Moncloa no incluía a Marlaska con ningún acto este miércoles.

Fuentes del PP en Europa han trasladado a Libertad Digital que la ausencia del ministro ha sido "una falta de respeto a los familiares de las víctimas" de la tragedia de Barbate y "una descortesía" hacia las instituciones europeas. "Es una deslealtad absoluta con los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", añaden, calificando de "inconcebible" e "insensible" su actitud.

Vox ha reaccionado con dureza a la espantada del ministro y ha calificado su ausencia como "una falta de respeto a las instituciones europeas y a las víctimas". La formación ha asegurado que Marlaska actúa como un ministro "cobarde que huye de las preguntas incómodas" y ha exigido explicaciones claras sobre "por qué no se permitió a los eurodiputados acceder a pruebas relevantes en una investigación de máxima gravedad".

El partido ha decidido ir más allá y ha sostenido que "un ministro que oculta pruebas y evita el control europeo no puede seguir en el cargo". Vox ha reclamado la dimisión inmediata de Marlaska y ha advertido de que su comportamiento daña la credibilidad de España ante la Unión Europea. También ha recordado el abandono que sufren guardias civiles y policías frente al narcotráfico y la violencia.

Tras estos hechos, el Parlamento Europeo deberá decidir si acepta las explicaciones por escrito o insiste en una comparecencia personal del ministro. El caso Barbate sigue abierto en los tribunales y en el debate político, con un foco creciente sobre la transparencia del Gobierno. La ausencia de Marlaska añade presión y prolonga las dudas sobre lo ocurrido y sobre las responsabilidades políticas pendientes tras la tragedia.