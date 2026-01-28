El debate por el desastre ferroviario se ha centrado hasta el momento en la alta velocidad. El accidente de Adamuz, con 45 víctimas mortales, ha concentrado la polémica en la falta de inversión en este tipo de tren, el de mayor velocidad. Pero la falta de inversión en mantenimiento no es exclusiva ni mucho menos de la alta velocidad española.

Las fotografías que hoy publica Libertad Digital están tomadas esta misma semana en las vías de uno de los trenes de lo que en Cataluña se denomina "Rodalies - R2 Sud". El trayecto al que afecta es el de Barcelona - Villanueva y Geltrú (Vilanova i la Geltrú). Y el estado de los raíles y las fijaciones es el que se puede comprobar: totalmente corroídas por la humedad y casi despedazadas en algunas de sus partes.

Fijaciones comidas por el óxido, sujeciones destrozadas y con los tornillos al aire, los propios tornillos corroídos por completo, raíles horadados por la humedad y el salitre del mar… Así es el estado de las vías en algunas de las zonas de España, como muestran las fotos que hoy publica Libertad Digital.

Un riesgo que va más allá de Adamuz

Se trata de una zona de mar y eso expone aún más al deterioro de las infraestructuras ferroviarias españolas. Pero esa explicación no evitará un accidente en caso de que no se ponga solución a la falta de mantenimiento. Y, de hecho, estas fotos prueban que la falta de cuidado sobre los trenes no afecta exclusivamente a la alta velocidad española. Afecta a toda la red viaria nacional.

El terrorífico descarrilamiento en Adamuz ha provocado un debate necesario sobre la falta de cuidado de las vías. Pero, aunque se ha centrado la polémica en la alta velocidad, lo cierto es que el abandono del mantenimiento afecta a buena parte del servicio global ferroviario. Y todo ello, sin desdeñar las cifras de la alta velocidad.

Francia, por ejemplo, tiene menos kilómetros de red de alta velocidad que España –con 2.800 km frente a los 4.000 km de España– aunque toda la red de ferrocarril galo tiene 27.000 kilómetros frente a los 15.500 kilómetros de la española.

La red de alta velocidad italiana es todavía más pequeña que la francesa, con 1.350 kilómetros, y ello pese a que el conjunto de todas las vías de tren del país transalpino alcanzan los 16.800 kilómetros.

Pues bien, en ambos países los presupuestos anuales en mantenimiento de la red ferroviaria son mucho más altos que en España. Mientras que Francia (SNCF) e Italia (RFI) han consolidado inversiones anuales que oscilan entre los 3.500 (Italia) y 5.500 millones de euros (Francia) para asegurar la fiabilidad de sus vías, España apenas ha rozado los 1.000 millones en su mejor año (2023), impulsada artificialmente por los fondos europeos. Durante gran parte de la década (2015-2019), el presupuesto se arrastró por debajo de los 500 millones, una cifra que los expertos consideran "de mantenimiento de mínimos", insuficiente para una red que ha crecido en kilómetros pero no en cuidados.

Mientras países como Francia o Italia triplican el gasto en mantenimiento y seguridad, España ha mantenido su red con presupuestos de "supervivencia", priorizando el crecimiento en kilómetros de la alta velocidad sobre el mantenimiento de la red.