El empresario Víctor de Aldama ha declarado este jueves en la Audiencia Nacional que la ahora dictadora venezolana y entonces vicepresidenta de Nicolás Maduro entregó un sobre que demostraría la supuesta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista, de la que también es el secretario general Pedro Sánchez.
Aldama ha acudido a declarar en calidad de investigado por el caso Hidrocarburos, en el que habría intervenido como intermediario para intentar conseguir la licencia de la empresa de la trama. Con esta licencia, la trama habría defraudado impuestos a Hacienda.
Según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, Aldama ha explicado ante el magistrado instructor de la causa que tiene pruebas de la supuesta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista. Estas pruebas quedarían patentes en un sobre que le habría dado la entonces vicepresidenta de la dictadura venezolana, Delcy Rodríguez.
En concreto, el fiscal encargado del caso le habría preguntado sobre si el sobre que contiene las supuestas pruebas le fue facilitado por Delcy Rodríguez, a lo que él habría respondido escueto: "Sí". Las mismas fuentes han explicado que Aldama no querría haber desvelado más detalles al respecto de estas pruebas para negociar antes con Fiscalía con el objetivo de conseguir un trato favorable en el caso Hidrocarburos, al que asegura que no se encuentra vinculado.
Según su versión, él habría actuado de intermediario con respecto a la empresa Have Got Time, que no llegó a conseguir la licencia de hidrocarburos. Por ello, se desvincula por completo de los hechos investigados en este caso, que corresponden a los realizados en torno a la empresa Villafuel. Con ella, la trama Hidrocarburos —en la que ha implicado al ministro Ángel Víctor Torres— habría defraudado impuestos a Hacienda.
250 millones de dólares
Como ya adelantó Libertad Digital, Aldama recibió un sobre con los cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana (PDVSA) por valor de 250 millones de dólares para financiar la Internacional Socialista de Pedro Sánchez.
El sumario de la trama Hidrocarburos, al que tuvo acceso Libertad Digital, se recoge una imagen del sobre de Víctor Aldama. En el sobre se leía: ""República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular de Petróleo. Petróleos de Venezuela, S.A. CONFIDENCIAL".
En la imagen se puede observar el logotipo de PDVSA. En el remitente figura la siguiente identidad: "Manuel Quevedo Fernández. Ministro del Poder Popular de Petróleo. Presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). En el destinario del sobre figura lo siguiente: "Delcy Eloína Rodríguez Gómez (Delcy Rodríguez), vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela".
El sobre se encontraba sellado con la información que vincula a Aldama en la recogida: "Gobierno Bolivariano de Venezuela. Recibido por Víctor González (Víctor de Aldama). Fecha 04 Febrero de 2020. Hora 5:50 PM. Dirección General de la Vicepresidencia".
Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com