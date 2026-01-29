El empresario Víctor de Aldama ha declarado este jueves en la Audiencia Nacional que la ahora dictadora venezolana y entonces vicepresidenta de Nicolás Maduro entregó un sobre que demostraría la supuesta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista, de la que también es el secretario general Pedro Sánchez.

¿Qué es la trama de hidrocarburos? La trama de hidrocarburos comprende una investigación judicial y policial en España sobre una organización criminal presuntamente dedicada al fraude fiscal, corrupción y tráfico de influencias en el sector de distribución y comercialización de carburantes. La trama cuenta con una estructura compleja que opera mediante empresas pantalla y mecanismos financieros diseñados para evadir impuestos (especialmente IVA y el impuesto especial sobre hidrocarburos), blanquear capitales y obtener ventajas ilegales en la obtención de licencias para operar en el sector. La UCO estima que la cantidad defraudada supera los 182,5 millones de euros entre 2021 y 2024 y parte de los beneficios se habría desviado al extranjero a cuentas en Portugal, China o Colombia. Los presuntos cabecillas de la trama son Víctor de Aldama y Claudio Rivas de los que se cree que controlaban empresas relacionadas con el comercio de combustible y estructuraban el fraude a través de sociedades instrumentales — entre ellas Villafuel S.L. y Have Got Time S.L.— y testaferros para ocultar la identidad de los dueños y dificultar la investigación. La investigación apunta que la trama pagó cerca de un millón de euros en sobornos o favores para "comprar la voluntad" de políticos y facilitar licencias, incluidas contraprestaciones como un chalet entregado al exministro José Luis Ábalos. Con estas prácticas habrían buscado influir en decisiones de varios ministerios, como Transportes, Industria (Reyes Maroto) y Transición Ecológica (Teresa Ribera). Las conversaciones interceptadas y la documentación policial incautada sugiere la existencia de vínculos entre la trama y cargos públicos o asesores políticos. La causa principal de la trama de hidrocarburos se tramita en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido ampliar la investigación hasta 2026 y prevé más imputaciones según avance el análisis de documentación incautada y comunicaciones interceptadas. El caso de hidrocarburos está también relacionado con otros procedimientos —como el llamado caso Koldo— en los que aparecen implicadas las mismas figuras políticas y los mismos contactos entre empresarios y altos cargos. Leer más

Aldama ha acudido a declarar en calidad de investigado por el caso Hidrocarburos, en el que habría intervenido como intermediario para intentar conseguir la licencia de la empresa de la trama. Con esta licencia, la trama habría defraudado impuestos a Hacienda.

Según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, Aldama ha explicado ante el magistrado instructor de la causa que tiene pruebas de la supuesta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista. Estas pruebas quedarían patentes en un sobre que le habría dado la entonces vicepresidenta de la dictadura venezolana, Delcy Rodríguez.

En concreto, el fiscal encargado del caso le habría preguntado sobre si el sobre que contiene las supuestas pruebas le fue facilitado por Delcy Rodríguez, a lo que él habría respondido escueto: "Sí". Las mismas fuentes han explicado que Aldama no querría haber desvelado más detalles al respecto de estas pruebas para negociar antes con Fiscalía con el objetivo de conseguir un trato favorable en el caso Hidrocarburos, al que asegura que no se encuentra vinculado.

Según su versión, él habría actuado de intermediario con respecto a la empresa Have Got Time, que no llegó a conseguir la licencia de hidrocarburos. Por ello, se desvincula por completo de los hechos investigados en este caso, que corresponden a los realizados en torno a la empresa Villafuel. Con ella, la trama Hidrocarburos —en la que ha implicado al ministro Ángel Víctor Torres— habría defraudado impuestos a Hacienda.

250 millones de dólares

Como ya adelantó Libertad Digital, Aldama recibió un sobre con los cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana (PDVSA) por valor de 250 millones de dólares para financiar la Internacional Socialista de Pedro Sánchez.

El sumario de la trama Hidrocarburos, al que tuvo acceso Libertad Digital, se recoge una imagen del sobre de Víctor Aldama. En el sobre se leía: ""República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular de Petróleo. Petróleos de Venezuela, S.A. CONFIDENCIAL".

En la imagen se puede observar el logotipo de PDVSA. En el remitente figura la siguiente identidad: "Manuel Quevedo Fernández. Ministro del Poder Popular de Petróleo. Presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). En el destinario del sobre figura lo siguiente: "Delcy Eloína Rodríguez Gómez (Delcy Rodríguez), vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela".

El sobre se encontraba sellado con la información que vincula a Aldama en la recogida: "Gobierno Bolivariano de Venezuela. Recibido por Víctor González (Víctor de Aldama). Fecha 04 Febrero de 2020. Hora 5:50 PM. Dirección General de la Vicepresidencia".

