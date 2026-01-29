Aldama tira de la manta ante el juez: acusa a Torres de tener "intereses" en depósitos fiscales en Canarias

El empresario investigado en la trama Koldo, Víctor de Aldama, ha vinculado al ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres con la trama de los hidrocarburos.

Aldama ha declarado este jueves en la Audiencia Nacional en calidad de investigado por su supuesta pertenencia a la trama hidrocarburos junto a otros empresarios como Claudio Rivas y Carmen Pano. Estos habrían tramado para conseguir una licencia de hidrocarburos sin presentar toda la información necesaria con el objetivo de, posteriormente, defraudar impuestos a Hacienda.

El propio Aldama ha expuesto a Torres en declaraciones a los medios de comunicación a la salida de su declaración. Así, se ha reafirmado en la participación del exministro de Transporte José Luís Ábalos y su exasesor Koldo García en la intermediación, aunque ha destacado que su papel como intermediario con el Gobierno de Pedro Sánchez solo se produjo en torno a la obtención de la licencia de la empresa Have Got Time, que no habría acabado consiguiendo dicha licencia.

"Tenían intereses en abrir depósitos fiscales en Canarias, tanto el señor Manuel Salles como Koldo García y Ángel Víctor Torres", ha señalado el empresario quien también ha vinculado con la trama a Carmen Pano, que tendrá que declarar este viernes. Según la versión de Aldama, Pano habría sido la principal impulsora de la trama hidrocarburos, mientras que Claudio Rivas era su socio en inversiones inmobiliarias.

"Soy simplemente un comisionista y un conseguidor de cobrar unas comisiones", ha aseverado desvinculándose de cualquier fraude de IVA que hiciese Villafuel porque, según ha dicho, no tiene nada que ver con la empresa que se investiga: "No tengo ningún tema de IVA, no soy administrador de ninguna de las compañías que se mencionan y no soy duelo de Villafue".

Así, según su versión, Pano le habría contratado para cobrar una deuda mientras que su implicación como intermediario se habría circunscrito a Have Got Time, que no se encuentra investigada porque no llegó a obtener la licencia, al contrario que Villafuel.

Por su parte, el abogado de la asociación Hazte Oír –que ejerce como acusación popular— Javier María Pérez, ha destacado que "lo más destacable –de la declaración de Aldama como investigado— son los negocios que pudo tener Ángel Víctor Torres y sus intereses en la trama petrolera canaria". Algo sobre lo que, según el letrado, Aldama no habría dado más detalles para negociar con la Fiscalía.

