Azcón declara de interés autonómico tres proyectos de RIC Energy para la producción de biometano en la región

El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado como inversiones de interés autonómico seis proyectos de plantas de biogás y biometano en la región, que suman una inversión total de más de 130 millones de euros. Entre ellos se encuentran tres proyectos promovidos por RIC Energy, ubicados en los municipios de San Esteban de Litera, Calanda y Caspe, cuyo objetivo es la gestión de residuos no peligrosos y la producción de biometano a partir del tratamiento de residuos orgánicos.

Con una inversión conjunta de 61,6 millones de euros, estos proyectos se centran en la economía circular y la producción de energías renovables, generando un impacto positivo tanto en la sostenibilidad como en el empleo local. La previsión es que los tres proyectos generen entre 95 y 125 puestos de trabajo durante la fase de construcción, con 47 empleos adicionales en la fase de operación y entre 47 y 60 puestos relacionados con la logística, alcanzando un total estimado de hasta 232 empleos.

Cada uno de los proyectos incluirá una nave de recepción y tratamiento de residuos orgánicos biodegradables y una planta de producción de gas renovable. El biometano producido en estas instalaciones podrá ser inyectado en la red general de gas, lo que contribuirá a la descarbonización y a la mejora de la eficiencia energética en la región. Se estima que la producción conjunta de estos proyectos alcanzará los 153.000 megavatios hora anuales, lo que permitirá reducir más de 90.000 toneladas de CO2 al año.

Los tres ayuntamientos implicados en estos proyectos, San Esteban de Litera, Calanda y Caspe, han informado favorablemente sobre los mismos en sus respectivos términos municipales, lo que pone de manifiesto el apoyo institucional y local a las iniciativas que promueven una transición hacia un modelo energético más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

RIC Energy calcula que el desarrollo y la construcción de las plantas se llevarán a cabo en un periodo de hasta 44 meses, lo que permitirá transformar los residuos orgánicos en una fuente de energía renovable que beneficiará tanto a la comunidad como al entorno global.