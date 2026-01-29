El Gobierno vasco detecta otras dos vacunas caducadas administradas a 78 personas

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha identificado otros dos tipos de vacunas caducadas, distintas a la detectada anteriormente que fue administrada a 253 personas, y que en estos nuevos casos habrían afectado a 78 potenciales pacientes, según ha informado este jueves el consejero Alberto Martínez.

Las nuevas incidencias registradas por el Servicio Vasco de Salud corresponden a la vacuna tetravalente (difteria, tétanos, tos ferina y poliomielitis), que podría afectar a 49 pacientes, y otra a la triple vírica (sarampión, rubéola y parotiditis), con 29 casos potenciales.

Según ha explicado Martínez, la investigación sobre la vacuna hexavalente ha permitido tener conocimiento de tres casos de uso de vacuna caducada, que no habían sido comunicados internamente. La primera incidencia ha sido en la OSI-Basurto, vinculada directamente a la vacuna hexavalente, realizada en el mes de noviembre.

Ha habido una segunda incidencia, conocida a través de la comunicación de una madre, con otra vacuna tetravalente de (difteria, tétanos, tos ferina y poliomielitis), una vacuna que se administra a los cuatro años, y una tercera incidencia comunicada esta mañana por la unidad de farmacia de una OSI con la triple vírica (sarampión, rubéola y parotiditis).

Cotejando los datos de salud pública con el Servicio Vasco de Salud, se ha identificado un número de pacientes potenciales para el caso de la tetravalente, por lo que se van a analizar caso por caso 49 casos potenciales y un caso, el de la triple vírica, comunicado por una unidad de farmacia, en el que potencialmente podría haber, cruzando los datos, 29 casos potenciales. También en estos casos, al igual que sucedería en la hexavalente, no existe riesgo de efectos adversos en las personas afectadas.

En todo caso, se están analizando caso a caso para valorar la necesidad de una revacunación. "Seguimos en la obtención de más datos para proceder de forma inminente."

Además, el consejero ha precisado que, de las 253 personas afectadas por la primera vacuna hexavalente caducada que fue detectada, finalmente serán "menos de 30" las que tengan que ser inoculadas de nuevo, y no las 103 que la Osakidetza había previsto revacunar.