Funeral por las víctimas de Adamuz: "Somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad"

Huelva ha celebrado una misa funeral por las víctimas del accidente de Adamuz, desde la fe, como muestra de unidad y apoyo a las familias afectadas, para recordar a quienes fallecieron y acompañar a quienes siguen sufriendo las consecuencias.

La celebración ha tenido lugar a las 18.00 horas en el Palacio de Deportes Carolina Marín y ha estado presidida por la Virgen de la Cinta, patrona de la ciudad, así como la cruz bendecida por San Juan Pablo II cuando visitó Huelva el 14 de junio de 1993, ambos símbolos de esperanza. Una celebración oficiada por el obispo de la Diócesis, Santiago Gómez Sierra, y concelebrada por el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello; el obispo emérito de Huelva, José Vilaplana, así como más de un centenar de sacerdotes diocesanos, entre ellos el párroco de Adamuz, Rafael Prados.

Un funeral al que han asistido Don Felipe y Doña Letizia acompañados de la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y candidata a las elecciones andaluzas, María Jesús Montero; el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; el de Agricultura, Luis Planas; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, así como el líder de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, además de otras autoridades civiles, militares y religiosas.

Han participado unos 336 familiares de las personas fallecidas, casi cinco mil asistentes, que han ocupado un lugar preferente en la pista del Palacio de Deportes, y que se ha caracterizado por el silencio y el respeto ante el dolor.

Los Reyes, ambos de luto riguroso, han accedido al pabellón al son del Himno Nacional de España mientras el público los recibía en pie. Don Felipe y Doña Letizia se situaron, por protocolo, en la zona del Evangelio, es decir, a la izquierda del altar.

Durante su homilía el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra se ha dirigido a los Reyes, lo que ha calificado como "un gesto de cercanía y solidaridad".

Asimismo, ha evocado la resurrección de Jesús para transmitir consuelo a las familias de los fallecidos, "para que desde el sufrimiento cobremos ánimos y fuerzas quienes buscamos refugio en él". También ha agradecido a todos los que se han movilizado para acompañar material y espiritualmente a los afectados y a sus familiares, y ha pedido que esa ayuda se extienda más allá del duelo de estos días.

Ha concluido su homilía reclamando verdad y justicia, algo que "compromete a la sociedad entera y también a quienes tienen responsabilidades públicas". También ha expresado que "es necesario esclarecer la verdad de lo ocurrido y actuar con justicia para evitar que se repitan tragedias semejantes en el futuro".